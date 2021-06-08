Сотрудники Госинспекции по недвижимости активно используют электросамокаты

Фото: Госинспекция по недвижимости

Проект «Мобильный инспектор» запустили еще в восьми округах столицы. «ВМ» выяснила, как электросамокаты, которые получили сотрудники Госинспекции по недвижимости, повышают скорость проверок территорий.

Круг обязанностей у сотрудников Госинспекции по недвижимости столицы достаточно широк — необходимо контролировать использование земельных участков и объектов нежилого фонда столицы, выявлять самозахват территорий и незаконные постройки, предотвращать появление самостроя, который может угрожать жизни и безопасности горожан.

Старт проекта «Мобильный инспектор» в Южном, Западном, Северном, Восточном, Юго-Западном, Юго-Восточном, Северо-Восточном и Зеленоградском округах должен ускорить ход проверок. Теперь специалисты с помощью электрических самокатов могут проверить еще большее количество территорий. Как это происходит, рассказал главный инспектор управления по контролю за объектами нежилой недвижимости по Восточному округу Ярослав Жеглов.

— Каждый инспектор хорошо знает вверенный ему район, — отметил он.

В арсенале — современные помощники: планшеты, смартфоны, фотоаппараты, рации, а теперь еще и электросамокаты. Под рукой — и нужные документы: выписки, обращения граждан или муниципальных депутатов по конкретным объектам. Инспектор сверяет на месте — легально ли построен объект, соответствует ли его назначение заявленному по документам. В случае несоответствия собственника здания или участка привлекут к ответственности.

— Проводим фотофиксацию, — продолжает Ярослав Жеглов. — Если нарушение выявлено на месте, можем тут же составить акт и вручить извещение собственнику. Для этого возим мобильные принтеры.

Ускорить процесс оформления помогает весь набор техники. Электрические самокаты сократили время объезда территорий в несколько раз.

— Мы заранее прокладываем маршрут для обследования территорий, — отмечает главный инспектор. — Электросамокаты позволяют быстро передвигаться, дополнительного обучения по их управлению не требуется — в современном мегаполисе это уже привычное средство передвижения. Главное — соблюдать правила дорожного движения.

В рамках проекта «Мобильный инспектор», который был в пилотном режиме запущен в прошлом году, специалистам Госинспекции по недвижимости удалось в десять раз расширить охват инспектируемых территорий и в 30 раз увеличить количество обследованных объектов в центре Москвы.

Фото: Госинспекция по недвижимости

Электросамокаты развивают скорость до 25 километров в час. На одном заряде они могут проезжать расстояние 35–55 километров. Таким образом, инспекторы в течение одного рабочего дня экономят около трех часов. За день удается провести от одной до десяти проверок, в зависимости от размеров участка и расположенных на нем строений. Среди недавних проверок Ярослава Жеглова — комплекс площадью 20 тысяч квадратных метров. Удалось это сделать в разы быстрее, нежели если бы главный инспектор отправился в рейд пешком.

— В качестве еще одного примера объектов, выявленных в ходе объезда территории на самокате, можно привести самовольную пристройку к двухэтажному зданию по адресу Нахимовский проспект, владение 57. Площадь самостроя составила 31,8 квадратного метра. Как установили специалисты, разрешение на строительство объекта и его ввод в эксплуатацию не оформлялись, пристройка на кадастровый учет не поставлена, право собственности не зарегистрировано. В настоящее время ведется разработка документации для демонтажа незаконной постройки, — отметил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Госинспекция по недвижимости — единственный среди надзорных органов правительства Москвы, который использует в своей работе электрические самокаты. Кроме того, ими пользуются сотрудники МЧС России. А патрульно-постовая служба полиции в некоторых городах использует схожий вид двухколесного транспорта — электроскутеры.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений:

— После успешной апробации проекта принято решение масштабировать его еще на восемь административных округов столицы. Если проект хорошо себя зарекомендует, то мы распространим его на все оставшиеся округа, включая Новую Москву.

Ранее столичные власти подготовили меры по регулированию езды на электросамокатах.

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