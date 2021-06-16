Пункты вакцинации взяли под опеку добровольцы

Волонтеры Арина Онищенко и Ниджат Насибли возле пункта вакцинации в фудмолле помогают горожанам, которые пришли делать прививку / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

16 июня в ресурсном центре «Мосволонтер» сообщили, что к движению «Помощники вакцинации» присоединились более 3,5 тысячи жителей столицы.

На протяжении уже пяти месяцев волонтеры дежурят возле выездных пунктов вакцинации от новой коронавирусной инфекции. За это время они проконсультировали тысячи жителей столицы, всего на счету добровольцев уже свыше 30 тысяч часов оказанной помощи. На территории гастрономической площадки «Депо. Москва» волонтеры работают в две смены — с 10 до 16 часов и 15 до 21 часа.

— Всего нас четыре человека, и мы четко разделили между собой обязанности, — рассказала руководитель группы волонтеров 17-летний Ниджат Насибли. — Один человек оповещает проходящих мимо людей о том, что здесь находится пункт вакцинации, второй провожает людей до него, третий помогает администраторам непосредственно в самом пункте.

Молодой человек, к слову, еще учится в школе, в этом году он окончил 10-й класс. Опыт в волонтерстве у него небольшой — всего два месяца. Но за это время он успел уже поработать в Музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе, на Бутовском полигоне, крупном столичном форуме, а теперь — в пункте вакцинации.

— Я решил, что хочу помогать именно здесь, потому что вопрос вакцинации сейчас стоит очень остро, растет количество заболевших. Здесь я нужнее, — поделился Ниджат.

Помимо навигационной функции добровольцы также напоминают москвичам о необходимости соблюдать социальную дистанцию и масочно-перчаточный режим, а также информируют людей о важности вакцинации.

— Ведь то, как активно люди будут делать прививку, напрямую влияет на эпидемическую ситуацию в Москве, — отметил он. — Здорово, что многие это понимают, всего за два часа моего дежурства в наш пункт пришли уже более 40 человек.

Посвятить лето добрым делам решила и 15-летняя школьница Арина Онищенко.

— Очень хочется, чтобы мы поскорее вернулись к привычной жизни, без страха навещать своих родственников, сняли наконец маски и перчатки, а сделать это можно только, если выработается коллективный иммунитет среди жителей, — сказала она. — Лучший способ для появления антител — не переболеть, а сделать прививку. Это ведь безопаснее для здоровья. Поэтому я решила, что будут во время каникул помогать в пункте вакцинации.

В ресурсном центре «Мосволонтер» добавили, что стать «помощником вакцинации» может каждый желающий. Для этого необходимо подать заявку на официальном сайте Мосволонтера. Присоединиться к акции может любой гражданин старше 14 лет.

— Всех добровольцев обеспечивают питанием, экипировкой и средствами индивидуальной защиты, а перед выходом на смену они проходят инструктаж, — подчеркнули в ресурсном центре.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Покровский, директор ресурсного центра «Мосволонтер» комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы:

— Добровольцы помогают врачам выездных бригад, которые вакцинируют горожан от коронавируса. Они контролируют соблюдение социальной дистанции и использование средств индивидуальной защиты, помогают найти нужный кабинет и заполнить документы, отвечают на вопросы о процедуре. Мы откликаемся на ту эпидобстановку, которая у нас в городе, поэтому волонтеры Москвы всегда присутствуют в пунктах вакцинации в ГУМе и «Депо». Они поддерживают граждан в будние дни, выходные, праздники. Забота о здоровье — это ежедневный и очень важный труд, и гораздо лучше, когда он проходит в дружеской атмосфере.

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