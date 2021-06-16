Москвичи смогут предложить идеи по развитию волонтерства на платформе «Город идей»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / В. Новиков

Проект «Волонтеры Москвы» начнет работу на краудсорсинговой платформе «Город идей» 23 июня. Об этом сообщил глава ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко в среду, 16 июня.

— Традиционно в каждом краудсорсинг-проекте команда экспертов награждала самых активных участников памятными сувенирами и грамотами. Сейчас мы решили перейти на дистанционную форму и будем начислять баллы самым активным пользователям и на краудсорсинговой платформе «Город идей», — рассказал руководитель ведомства.

Так, с 23 по 25 июня пользователи получат возможность предложить идеи по «серебряному» (в котором заняты люди старшего поколения — прим. «ВМ») волонтерству, популяризации добровольчества, а также по поощрению для волонтеров. После этого с 23 по 27 июня эксперты проекта оценят идеи и выберут предложения для голосования на платформе.

За участие в этих проектах люди получат баллы, которые можно обменять на товары и услуги в магазине. Кроме того, они будут суммироваться с баллами в «Активном гражданине», отмечается на официальном сайте мэра Москвы.