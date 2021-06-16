Москвичи смогут предложить идеи по развитию волонтерства на платформе «Город идей»
Проект «Волонтеры Москвы» начнет работу на краудсорсинговой платформе «Город идей» 23 июня. Об этом сообщил глава ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко в среду, 16 июня.
— Традиционно в каждом краудсорсинг-проекте команда экспертов награждала самых активных участников памятными сувенирами и грамотами. Сейчас мы решили перейти на дистанционную форму и будем начислять баллы самым активным пользователям и на краудсорсинговой платформе «Город идей», — рассказал руководитель ведомства.
Так, с 23 по 25 июня пользователи получат возможность предложить идеи по «серебряному» (в котором заняты люди старшего поколения — прим. «ВМ») волонтерству, популяризации добровольчества, а также по поощрению для волонтеров. После этого с 23 по 27 июня эксперты проекта оценят идеи и выберут предложения для голосования на платформе.
За участие в этих проектах люди получат баллы, которые можно обменять на товары и услуги в магазине. Кроме того, они будут суммироваться с баллами в «Активном гражданине», отмечается на официальном сайте мэра Москвы.