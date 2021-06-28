Сергей Собянин: Строим роботизированный архив

Заммэра по социальному развитию Анастасия Ракова, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Департамента городского имущества Максим Гаман, начальник Главного архивного управления города Ярослав Онопенко (слева направо) осмотрели ход работ в новом архиве в Сахарово / Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

В понедельник, 28 июня, мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел строящееся здание уникального архивного комплекса в Сахарово. Здесь будут храниться миллионы документов из разных источников.

Впечатлившись масштабами проекта, Сергей Собянин назвал строящийся архив в Сахарово самым крупным не только в России, но и в Европе. На огражденной бело-красными лентами стройплощадке вовсю кипят работы. Здесь обещают создать учреждение, в котором за сохранностью миллионов различных документов будут следить роботы.

Такой единый центр упростит доступ к историческим источникам многим людям и организациям.

— В настоящее время московские архивы разбросаны по более чем сорока зданиям. Мы приняли решение централизовать их хранение, и для этого строим в Сахарово самый большой в Европе роботизированный архив. После открытия процесс получения архивных справок станет максимально быстрым. И, разумеется, за ними не надо будет ездить в Сахарово — услугу окажут в электронном виде, — отметил мэр столицы.

Он подчеркнул, что в роботизированном архиве все будет храниться в самом надлежащим виде, а обработка всех данных прошлых лет будет проводиться в считаные минуты.

Сейчас документы московских архивов хранятся в пяти специализированных и 42 приспособленных для этих целей зданиях и помещениях. Также архивные материалы занимают более 90 тысяч квадратных метров в учреждениях здравоохранения, социальной защиты и образовательных организациях.

Работа городских архивохранилищ построена по принципу классического стеллажного хранения и ручного поиска, обработки, транспортировки и выдачи архивных дел и не соответствует имеющимся техническим возможностям. Поэтому два года назад было решено построить роботизированный комплекс с интеллектуальной системой управления информационным массивом, который должен обеспечить максимальную сохранность социально значимых документов.

Заммэра по социальному развитию Анастасия Ракова, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Департамента городского имущества Максим Гаман, начальник Главного архивного управления города Ярослав Онопенко осмотрели ход работ в новом архиве в Сахарово / Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Под него отведут пятиэтажку. Мощность архива составит до 100 миллионов единиц хранения, что полностью покрывает текущие и перспективные потребности города. Штат работников — 348 человек.

На первом этаже разместятся зона комфортного ожидания, стойка информации, выставочная экспозиция, зал для работы с документами, зона загрузки и временного хранения документов, комнаты акклиматизации, обработки и утилизации документов после истечения сроков хранения.

На втором этаже оборудуют конференц-зал, переговорные, экскурсионную зону и другие кабинеты. Зоны сортировки, сканирования, серверы, загрузочные подъемники, кабинеты специалистов-архивистов обустроят с третьего по пятый этаж.

Архивохранилище будет состоять из 14 роботизированных модулей хранения. Выбор необходимого короба на паллете и перемещение его на коробочный конвейер и обратно осуществляется роботом-манипулятором.

Конвейер производит транспортировку короба до спирального конвейера и обратно. В свою очередь, спиральный конвейер обеспечивает перемещение коробов с документами по этажам Центра управления архивом.

В здании архивохранилища также создадут специальную среду с пониженным содержанием кислорода, что исключит возможность пожара, и горение бумаг будет в принципе невозможно. Видеонаблюдение и учет контроля доступа обеспечат конфиденциальность. Интегрированная система безопасности защитит персональные данные, хранящиеся в архиве.

Возможность размещения городских архивов в новом хранилище позволит освободить медицинские, образовательные и другие социальные учреждения Москвы от непрофильных функций по хранению архивных документов, а появившиеся площади использовать для основной деятельности учреждений.

Там же будет организована централизация хранения документов, имеющих высокую социальную значимость, — подтверждающих трудовой стаж, образование, награды, родство, имущественные права москвичей.

Как только архив начнет свою работу, москвичам гораздо проще будет найти требуемые документы, так как процесс их обработки, транспортировки и доставки полностью автоматизирован.

КСТАТИ

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