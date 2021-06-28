Сергей Собянин: Строим роботизированный архив
В понедельник, 28 июня, мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел строящееся здание уникального архивного комплекса в Сахарово. Здесь будут храниться миллионы документов из разных источников.
Впечатлившись масштабами проекта, Сергей Собянин назвал строящийся архив в Сахарово самым крупным не только в России, но и в Европе. На огражденной бело-красными лентами стройплощадке вовсю кипят работы. Здесь обещают создать учреждение, в котором за сохранностью миллионов различных документов будут следить роботы.
Такой единый центр упростит доступ к историческим источникам многим людям и организациям.
— В настоящее время московские архивы разбросаны по более чем сорока зданиям. Мы приняли решение централизовать их хранение, и для этого строим в Сахарово самый большой в Европе роботизированный архив. После открытия процесс получения архивных справок станет максимально быстрым. И, разумеется, за ними не надо будет ездить в Сахарово — услугу окажут в электронном виде, — отметил мэр столицы.
Он подчеркнул, что в роботизированном архиве все будет храниться в самом надлежащим виде, а обработка всех данных прошлых лет будет проводиться в считаные минуты.
Сейчас документы московских архивов хранятся в пяти специализированных и 42 приспособленных для этих целей зданиях и помещениях. Также архивные материалы занимают более 90 тысяч квадратных метров в учреждениях здравоохранения, социальной защиты и образовательных организациях.
Работа городских архивохранилищ построена по принципу классического стеллажного хранения и ручного поиска, обработки, транспортировки и выдачи архивных дел и не соответствует имеющимся техническим возможностям. Поэтому два года назад было решено построить роботизированный комплекс с интеллектуальной системой управления информационным массивом, который должен обеспечить максимальную сохранность социально значимых документов.
Под него отведут пятиэтажку. Мощность архива составит до 100 миллионов единиц хранения, что полностью покрывает текущие и перспективные потребности города. Штат работников — 348 человек.
На первом этаже разместятся зона комфортного ожидания, стойка информации, выставочная экспозиция, зал для работы с документами, зона загрузки и временного хранения документов, комнаты акклиматизации, обработки и утилизации документов после истечения сроков хранения.
На втором этаже оборудуют конференц-зал, переговорные, экскурсионную зону и другие кабинеты. Зоны сортировки, сканирования, серверы, загрузочные подъемники, кабинеты специалистов-архивистов обустроят с третьего по пятый этаж.
Архивохранилище будет состоять из 14 роботизированных модулей хранения. Выбор необходимого короба на паллете и перемещение его на коробочный конвейер и обратно осуществляется роботом-манипулятором.
Конвейер производит транспортировку короба до спирального конвейера и обратно. В свою очередь, спиральный конвейер обеспечивает перемещение коробов с документами по этажам Центра управления архивом.
В здании архивохранилища также создадут специальную среду с пониженным содержанием кислорода, что исключит возможность пожара, и горение бумаг будет в принципе невозможно. Видеонаблюдение и учет контроля доступа обеспечат конфиденциальность. Интегрированная система безопасности защитит персональные данные, хранящиеся в архиве.
Возможность размещения городских архивов в новом хранилище позволит освободить медицинские, образовательные и другие социальные учреждения Москвы от непрофильных функций по хранению архивных документов, а появившиеся площади использовать для основной деятельности учреждений.
Там же будет организована централизация хранения документов, имеющих высокую социальную значимость, — подтверждающих трудовой стаж, образование, награды, родство, имущественные права москвичей.
Как только архив начнет свою работу, москвичам гораздо проще будет найти требуемые документы, так как процесс их обработки, транспортировки и доставки полностью автоматизирован.
КСТАТИ
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