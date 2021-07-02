Владимир Жидкин: Строим город мечты с комфортом для его жителей

Фото: АГН Москва

В четверг, 1 июня, Троицкому и Новомосковскому округам исполнилось девять лет. За эти годы была проделана огромная работа по созданию комфортной среды на присоединенных территориях. Здесь проложены две линии метрополитена, строятся широкие магистрали, возводятся социальные и инженерные объекты. О том, что ожидает самые молодые округа Москвы, в интервью «Вечерней Москве» рассказал руководитель Департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин.

— Владимир Федорович, давайте попробуем вернуться на девять лет назад. С какими сложностями столкнулись на первых этапах освоения территорий, которые из ведения Московской области перешли столице?

— Сейчас мы двигаемся по намеченному курсу, и все утвержденные планы получаются. Но тогда, в самом начале пути, нам приходилось подбирать оптимальные пути развития и решения самых разных проблем. Поиск ответов на волнующие вопросы проходил при участии в том числе и мирового сообщества. Мы смотрели варианты сценариев развития в других мегаполисах, где реализовывались подобные проекты по увеличению городских территорий.

Поездки предпринимались в различные страны. Мы изучали опыт Шанхая, где за 20 лет была освоена и застроена прилегающая территория. Смотрели на Куала-Лумпур — город, развивающийся на свободной территории. Был рядом и более близкий пример — Астана, ныне Нурсултан. Обращались также к опыту Парижа, где о расширении границ заявили раньше Москвы. Мы нашли для себя оптимальные модели и с первых дней закрепили за этим мегапроектом принцип комплексного развития.

— Что он в себя включает?

— Создание центров притяжения, рабочих мест, строительство дорог, станций Московского метрополитена, модернизацию инженерной инфраструктуры, улучшение жилищных условий, возведение социальных объектов, нехватка которых очень остро ощущалась тогда. Сложностью было и то, что почти 93 процента свободных от застройки земельных участков принадлежало различным инвесторам. И мы решили, что проект развития присоединенных территорий должен быть совместным: город и застройщики должны приложить усилия к тому, чтобы сделать два самых молодых округа столицы полноценной ее частью.

— И это удается? Московский опыт оказался интересен в тех странах, где вы пробовали перенять принципы расширения и освоения территорий?

— Теперь и азиатские, и европейские страны обращаются к московскому опыту. Взять, к примеру, Большой Париж — один из проектов, по которому происходило расширение городских границ, на который мы опирались. Поначалу мы обращались к их идеям, тем более что французы быстро проектировали. Однако их темп строительства оказался значительно ниже, нежели в Москве. Теперь они охотно советуются с нами, удивляясь тому, какое развитие получает российский мегаполис.

— А застройщики охотно взялись за помощь городу, за развитие территорий?

— Это было и в их интересах в том числе. Но мы поставили ряд жестких условий: никаких спальных районов с многоэтажками без детсадов, школ и больниц. Хочешь строить — не забывай о создании рабочих мест и социальных объектах. Город поможет с развитием транспортной и инженерной инфраструктуры, определит сроки и порядок реализации ключевых проектов. Что важно, инвесторы видят нашу работу и вложения от города: за девять лет Москва потратила более 600 миллиардов на развитие присоединенных территорий.

— А инвесторы?

— Их доля вложений выше — за девять лет они потратили 1,6 триллиона рублей. Мы планируем, что этот показатель будет только расти.

Центры притяжения

— Владимир Федорович, вы говорите о центрах притяжения. Что они значат для Новой Москвы?

— Это те точки роста, которые привлекают и будут привлекать инвесторов и жителей. Например, административно-деловой центр «Коммунарка» — один из самых крупных проектов в Новой Москве. Только сейчас здесь проектируется и строится порядка полумиллиона квадратных метров различной недвижимости. Введены в эксплуатацию корпуса одной из крупнейших городских больниц, работают офисы, в том числе и городских структур. Интерес застройщиков к этой части Новой Москвы только растет. Его проявляют крупные системные российские девелоперы, есть и зарубежные компании, которые хотели бы разместить здесь свои объекты.

Другой пример — Прокшино, где устроен большой парк, работает станция метро и создается один из лучших жилых кварталов. Румянцево — и метро, и жилье, и рабочие места — все есть в этой части присоединенных территорий. И таких точек в Новой Москве 12. Однако это не означает, что мы забываем об остальных территориях двух самых молодых округов столицы. Мы продолжаем их комплексно развивать, давая им ту инфраструктуру, которая нужна: дороги-связки, благоустроенные дворы, парки, скверы, новое жилье и социальные объекты. Это стандарт развития Новой Москвы — города мечты, который мы строим в столь короткие сроки.

— А какое количество рабочих мест уже создано в Троицком и Новомосковском округах?

— На момент присоединения новых территорий в их границах существовало 84,8 тысячи мест приложения труда. Всего с 2012 года на территории Новой Москвы с учетом инновационного центра «Сколково» создано более 182 тысяч новых мест приложения труда. Их общее число составляет 267 тысяч, то есть мы отмечаем за девять лет рост более чем в три раза. Дефицит рабочих мест в Новой Москвы ликвидирован. Сегодня эта территория является профицитной с точки зрения мест приложения труда.

Глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин / Фото: Пресс-служба департамента развития новых территорий Москвы

Социальный ориентир

— Вы отмечали, что одна из проблем, с которой столкнулись в самом начале, — дефицит социальных объектов. Как решается вопрос сейчас?

— О социальной ориентированности развития новых территорий говорят статистические данные: с 2012 года за счет городского бюджета построено 54 детских сада, 19 школ, 15 объектов здравоохранения. Еще более 50 социальных объектов введено за счет инвесторов. И эту работу они планируют продолжить с нарастающими объемами.

— О каких объемах может идти речь?

— За пять ближайших лет инвесторы построят в Новой Москве 112 объектов социального назначения. В их числе — 41 школа, 64 детских сада, 7 поликлиник. Реалистичность планов инвесторов подтверждает тот факт, что 31 объект из перечисленных уже находится в стадии строительства.

— Владимир Федорович, а как дела с сооружением спортивных центров и комплексов?

— В настоящее время на территории Троицкого и Новомосковского округов города реализуется сразу несколько проектов за счет средств Адресной инвестиционной программы. Среди знаковых могу назвать многофункциональный физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами, катком и универсальными спортивными залами на территории Административно-делового центра в поселке Коммунарка, рекреационно-спортивный комплекс городской спортивно-оздоровительной базы «Лесная», спортивный кластер «Красная Пахра», в составе которого возведут ледовый каток, ФОК, а также оборудуют горнолыжный склон. Кроме того, мы большое внимание уделяем созданию парков, где также есть спортплощадки.

— Кстати, а сколько зеленых зон обустроено в Новой Москве?

— За прошедшие девять лет построено 19 парков, в настоящее время семь объектов находится в различной степени готовности.

Ставка на здоровье

— Владимир Федорович, давайте поговорим о будущем. Сейчас многих волнует вопрос создания дополнительных медицинских мощностей. Что будет сделано в ближайшие годы в Новой Москве?

— Помимо возведения второй очереди больницы в Коммунарке, о которой я говорил, планируется построить 17 объектов здравоохранения. Среди них: 13 поликлиник — в поселениях Внуковское, Московский, Сосенское, Воскресенское, Филимонковское, Первомайское, Мосрентген, Марушкино и Кокошкино. Появятся до конца 2023 года три подстанции скорой медицинской помощи в Московском, Киевском и в составе больничного комплекса в Коммунарке. Кроме того, запланировано открытие центра реабилитации инвалидов «Красная Пахра» Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Пока работа идет на его первой очереди.

— А что с точки зрения объектов культуры? Какие крупные проекты реализуете в этой сфере?

— На территории Административно-делового центра в Коммунарке ведется проектирование межмузейного многофункционального депозитарно-выставочного комплекса для музеев федерального и городского ведения. Общая ориентировочная площадь надземной части — 70 тысяч квадратных метров. Представляете масштаб? Город получит одно из крупнейших фондохранилищ. При этом федеральная часть комплекса рассчитана на размещение четырех музеев площадью 50 тысяч «квадратов», включая общественные пространства. Городская часть комплекса рассчитана на размещение фондов 16 музеев Москвы площадью 20 тысяч квадратных метров. Строительство объекта планируется завершить в 2024 году.

Руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Километры новых магистралей

— Владимир Федорович, а как обстоят дела с транспортной составляющей Новой Москвы?

— За прошедшие годы открыто восемь станций Московского метрополитена, в их создание вложено порядка 200 миллиардов рублей. В ближайшие годы планируется ввести еще семь станций городской подземки. Большой упор мы делаем на развитие Московских центральных диаметров. Два маршрута пролегают через присоединенные территории. Для удобства пешеходов и автомобилистов построены современные путепроводы через железнодорожные пути. Появление станций Московских центральных диаметров дало новые возможности для передвижения жителей Новой Москвы.

— А дороги?

— За девять лет в Новой Москве построено почти 270 километров дорог. В этом году перешагнем 300-километровый рубеж, введя в эксплуатацию почти 50 километров дорог. В их составе — восемь искусственных сооружений и три пешеходных перехода. При этом Троицкий и Новомосковский округа получают современные трассы — их ширина зависит от места пролегания. В основном возводим 4–8-полосные магистрали. И на каждой из них обустроены современные остановочные пункты, есть энергоэффективные светильники. Оборудуем также велодорожки и тротуары для пешеходов.

— Какие крупные дорожные проекты реализуете в нынешнем году?

— Могу назвать следующие проекты: реконструкция Можайского шоссе и строительство путепровода через железнодорожные пути Белорусского направления МЖД вблизи платформы «Жаворонки», строительство транспортной развязки на Киевском шоссе в районе станции метро «Саларьево», реконструкция и строительство автомобильной дороги от М-3 «Украина» — деревня Середнево — деревня Марьино — деревня Десна. Возводим связку между городом Московский и станцией метро «Филатов Луг». Крупным проектом можно назвать строительство автомобильной дороги «Воскресенское — Каракашево — Щербинка». Кроме того, обустраиваем подъездные дороги к пожарным депо в поселениях Краснопахорское, Кленовское, Филимонковское, Киевский и в Щербинке.

Переезд продолжается

— Владимир Федорович, а каковы планы по программе реновации в Новой Москве?

— В нынешнем году планируется ввод жилых домов в поселениях Мосрентген, Рязановское и в Троицке. Продолжается строительство в Десеновском. Ведется проектирование и строительство объектов инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры для обслуживания кварталов реновации. Всего же по программе реновации на присоединенных территориях переселят 251 дом. В настоящее время под новостройки утверждено 13 стартовых площадок. Два дома уже возведены, оба располагаются в поселке Шишкин Лес.

— А в целом — каковы показатели по вводу недвижимости и жилья в Новой Москве?

— За почти девять лет в Новой Москве построили и ввели в эксплуатацию 21,3 миллиона квадратных метров недвижимости, из них 16,4 миллиона «квадратов» пришлось на жилье. В этом году темпов не снижаем, введем 2,5 миллиона квадратных метров. Мы сдерживаем рост строительства жилья, вводя все объекты по плану.

— Почему сдерживаете?

— Так мы корректируем планы застройщиков. Важно, чтобы в районах помимо жилья появлялись социальные объекты, создавалась качественная инженерная и транспортная инфраструктура. То есть мы стараемся соблюдать заложенные изначально принципы комплексного освоения и развития присоединенных территорий. И нам это удается. Хотя у нас еще много планов по созданию города будущего. Их реализуем сейчас.

ДОСЬЕ

Владимир Федорович Жидкин родился в 1963 году в Саранске. Окончил в 1985 году Мордовский ордена Дружбы народов государственный университет имени Огарева. Трудовую деятельность начал в 1985 году как мастер строительного участка. Генеральный директор ООО «Инженерно-строительная компания «Технотэкс-Кев» (2000–2001), первый заместитель генерального директора ГУП по развитию Московской области (2001–2003), первый заместитель министра строительства Московской области (2003–2008). Работал министром жилищно-коммунального хозяйства правительства Московской области (2008–2009), заместителем председателя правительства Московской области (2009–2012). 22 мая 2012 года распоряжением мэра Москвы назначен руководителем Департамента развития новых территорий города.

В ТЕМУ

Территория Москвы увеличилась в 2,4 раза с июля 2012 года: земли на юго-западе Подмосковья присоединили к столице, образовался Троицкий и Новомосковский административные округа, которые состоят из 21 муниципального образования. Здесь находятся крупнейший в Европе логистический узел, два международных аэропорта — Внуково и Остафьево. Железнодорожные перевозки осуществляются по Киевскому и Курскому направлениям и Большой окружной Московской железной дороге. За последние годы на территорию Новой Москвы пришло метро. Главный принцип развития территорий — полицентричность и создание крупных точек роста. Сейчас их 12 на карте самых молодых округов. Активнее всего развиваются Коммунарка, Прокшино и другие.

ЦИФРА

2,2 триллиона рублей вложено в развитие Троицкого и Новомосковского округов за неполные девять лет.