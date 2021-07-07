Как будет развиваться московское метро до 2024 года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Во вторник, 6 июля, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о перспективах развития метро до и после 2024 года.

Сооружение новых станций всегда было подвигом. Особенно ударные темпы чувствовались в последние десять лет, когда на карте Московского метрополитена открывались целые участки. Мегапроектом последних лет стала Большая кольцевая линия метро, целиком ввести которую удастся уже в конце следующего года. Мегаполис получит самое протяженное в мире подземное кольцо, на котором расположится 31 станция.

— Развитие метро является ключевой программой в Стройкомплексе столицы. Именно внеуличный транспорт позволяет нам обеспечивать более эффективное и комфортное перемещение людей по городу, и это напрямую влияет на безопасность и экономическую жизнь Москвы, — подчеркнул Андрей Бочкарев.

Ввод Большого кольца даст основу для создания транспортного каркаса. Его формирование завершат двумя годами позже — в 2024-м.

— К этому времени полностью заработает Большая кольцевая линия метро, будет открыто движение по третьему и четвертому маршрутам Московских центральных диаметров, а также будет запущена система скоростных хордовых магистралей, — пояснил заммэра.

К этому году протяженность линий рельсового транспорта в столице превысит тысячу километров. Из них примерно половина будет приходиться на метрополитен и Московское центральное кольцо, 520 километров будет протяженность МЦД. После того как масштабные проекты метростроения будут реализованы, подход к развитию столичной подземки пересмотрят.

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

— С 1936 года по 2010-й было построено порядка 305 километров метро. Это 178 станций, — привел данные Андрей Бочкарев. — С 2011 года построили 177 километров и 60 станций подземного метро, в городе работают еще 30 станций Московского центрального кольца.

До конца 2024 года планируется ввести от 25 до 30 станций. Таким образом, реализация главных проектов будет завершена. Помимо Большой кольцевой, работы идут на Люблинско-Дмитровской, Сокольнической, Калининско-Солнцевской линиях. Запланировано также продление Арбатско-Покровской ветки в Гольяново.

— После 2024 года перейдем в более спокойный режим, — сказал заммэра.

В городе работают над прокладкой Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий метро, которые решено соединить. Это даст пассажирам новые маршруты. Построят и Троицкую ветку.

КСТАТИ

На стройках Москвы соблюдаются меры по профилактике коронавирусной инфекции: используются маски, санитайзеры, соблюдается социальная дистанция. Проверяет Мосгосстройнадзор.

ЦИФРА

24 новые станции появится на карте Московского метрополитена до конца 2023 года.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Возведение станций относится к одному из самых сложных строительных видов работ. Поэтому здесь проводится не менее 20 проверок за весь цикл создания станции.