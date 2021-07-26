Сергей Мирзоян: Контролируем реставрацию объектов на всех этапах работы

Фото: Из личного архива Сергея Мирзояна

В столице на сегодняшний день более 8 тысяч объектов культурного наследия. 26 июля в интервью «Вечерней Москве» первый заместитель руководителя Департамента культурного наследия Москвы Сергей Мирзоян рассказал, как власти сохраняют архитектурную историю города.

— Сергей Михайлович, столица уделяет большое внимание сохранению памятников архитектуры. Какая работа ведется в этом направлении?

— Москва — крупнейшая агломерация, город, в котором сосредоточено очень большое количество объектов культурного наследия. К примеру, если сравнить крупные столицы мира, то 19 тысяч объектов в Лондоне. Мы на втором месте. А уже за нами идут Париж, Рим, Берлин. И со всем этим наследием необходимо работать. Если объект утратил свою основную функцию, то необходимо продумать эффективные инструменты по ревитализации, то есть вовлечению этого объекта в новую жизнь — таким образом это может стать драйвером развития территории, района, где этот объект расположен.

Для нас крайне важно, чтобы такие процессы происходили при безусловном сохранении исторической ценности объектов. Чтобы приспособление к современному использованию здания не повредило его.

Отмечу, что мы проводим достаточно большой объем работы, и ежегодно на порядке 100 объектах заканчиваются реставрационные работы, а еще на 500–600 объектах проводятся какие-либо работы — проектные или же производственные.

— Можете привести какой-то пример успешно проведенной работы?

— Яркий пример — здание ГЭС2. Оно было создано как электрическая подстанция городского трамвая, использовалось долгое время по назначению, но со временем утратило свою функцию. Подстанция закрылась, здание пустовало и разрушалось.

При этом оно находится в центре города, на Болотной площади. Почему бы не найти ему новое применение? В итоге это здание было передано частному владельцу, были заказаны серьезные исследовательские и проектные работы с целью восстановить и сохранить историческую ценность здания.

Колоссальные работы проведены по освоению подземного пространства, что в итоге позволило повысить функциональность объекта. В ближайшее время нам обещают презентовать его, там создадут новое музейное пространство.

Важно, чтобы объект был грамотно интегрирован в окружающую среду. Изменения претерпела и набережная рядом с ГЭС-2, здесь была посажена березовая роща.

— Как именно проводятся работы на объектах культурного наследия?

— Есть четкий алгоритм действий. Сначала проводится исследование, затем создается проектная документация, которая согласовывается с органом охраны. После этого нанимается реставрационная компания с лицензией и аттестацией, которая будет выступать подрядчиком проводимых работ. Завершается весь процесс принятием акта по сдаче-приемке готового объекта.

Мы на каждом этапе так или иначе контролируем реставрацию. Есть система контроля и во время производственных работ, устраиваем проверки и выезды на объекты.

На мой взгляд, по сравнению со многими европейскими странами в Москве сильно развита система мониторинга состояния памятников культурного наследия.

ДОСЬЕ

Мирзоян Сергей Михайлович родился 17 апреля 1976 года в Москве. С отличием окончил Московский юридический институт МВД России. В 2004 году завершил обучение в заочной аспирантуре МГИМО. На разных должностях работал в МВД РФ, аппарате правительства РФ. В 2015 году назначен на должность первого заместителя руководителя Департамента культурного наследия Москвы.