Каким будет гараж Мельникова на Новорязанской улице после реставрации

Экскурсовод проекта «Москва глазами инженера» Екатерина Прончева приглашает заглянуть внутрь строения архитектора Мельникова. За время своего существования здание изменилось. Так, вместо больших окон здесь когда-то были въездные ворота для грузовиков / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В пятницу, 6 августа, пройдет одна из последних экскурсий по гаражу Мельникова на Новорязанской улице. Скоро памятник архитектуры закроют на реставрацию. Как он изменится, узнала «Вечерняя Москва».

От Казанского вокзала до гаража, построенного в конце 1920-х годов по проекту архитектора Константина Мельникова, прогулочным шагом идти минут десять — не больше. По дороге обратите внимание на здание бывшего веерного депо для паровозов. Оно имеет форму подковы. И, что интересно, Мельников для гаража тоже выбрал подковообразную форму: здание как бы опирается на Новорязанскую улицу.

— Симметричная композиция для эпохи авангарда не очень характерна, но для Мельникова нет ни правил, ни законов, — говорит экскурсовод проекта «Москва глазами инженера» Екатерина Прончева.

Гараж на Новорязанской улице построен для грузовых машин, которые Московское коммунальное хозяйство закупило в Германии. Место для него выбрали неслучайно: рядом не только большой транспортный узел с тремя вокзалами, но и центр города.

По мысли архитектора, грузовики должны были въезжать через ворота с одной стороны улицы и выезжать с другой — двигаться по прямоточной системе, которую придумал сам Мельников. Изначально он предложил ее для Бахметьевского гаража, где стояли автобусы «Лейланд».

— В воспоминаниях Мельников писал: когда он увидел эти автобусы, они показались ему породистыми жеребцами, оттого ему было больно смотреть, как их дергали задним ходом, — рассказала Прончева. — Тогда он и решил сделать так, чтобы автобусы заезжали и выезжали из гаража, не используя задний ход.

Снаружи здание на Новорязанской улице задрапировано сеткой, но с помощью фотографий можно представить, как оно выглядело раньше.

— Простая геометрия, над въездом — круглые окошки, а вот эти части, которые заполнены стеклоблоками, изначально были из обычного стекла, — показывает снимки Екатерина Прончева и предлагает заглянуть в гараж.

Экскурсовод проекта «Москва глазами инженера» Екатерина Прончева приглашает заглянуть внутрь строения архитектора Мельникова. За время своего существования здание изменилось. Так, вместо больших окон здесь когда-то были въездные ворота для грузовиков / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Пока его не закрыли на реставрацию, экскурсия — единственная возможность попасть внутрь исторического здания, которое со времен Мельникова, конечно же, изменилось. В 1948 году сюда заехал 4-й автобусный парк и постепенно перестроил гараж под свои нужды. Так внутри появились дополнительные помещения и перегородки, а ведь когда-то все пространство было единым, ажурная кровля опиралась только на внешние кирпичные стены.

— Металлические перекрытия с клепками — оригинальные, сохранились с конца 1920-х годов, — обращает внимание на потолок Прончева.

Внутри гаража для грузовых машин также не было ни смотровых ям, ни огромных окон, появившихся гораздо позже на месте въездных ворот. Дневной свет проникал внутрь через наклонные ленточные окна, протянувшиеся под потолком.

— Если хотите увидеть, как это выглядело, посмотрите фильм «Человек родился», — советует Екатерина Прончева.

Во время экскурсии можно попасть и в здание мастерских. Рассмотреть плитку, которая осталась на полу столовой для работников автобусного парка, поиграть на старом фортепиано в актовом зале, побродить между пустыми полками бывшей библиотеки… Все это уже тоже часть истории. После реставрации гараж будет выглядеть так, как его задумал Мельников.

По планам работы продлятся до 2023 года. И уже в отреставрированном гараже откроется постоянная экспозиция Музея транспорта Москвы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Оксана Бондаренко, директор Музея транспорта Москвы:

— Главным героем нашей постоянной экспозиции станет, конечно, сам транспорт как уникальный объект. Мы покажем общественный транспорт, спецтехнику, личный автои мототранспорт. Однако это не будет просто выставка техники: рассматривать транспортное средство мы будем через три призмы — историческую, культурологическую и технологическую. Поэтому каждый посетитель сможет найти здесь свой маршрут.