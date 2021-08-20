«Охватить 100 процентов»: как система экстренного оповещения спасает москвичей

Фото: Александр Кожохин, Вечерняя Москва

Система экстренного оповещения населения Москвы может в кратчайшие сроки довести информацию об опасностях до каждого человека в мегаполисе. Только за последние десять лет благодаря ее работе число пострадавших на происшествиях снизилось более чем в полтора раза. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Москвы Юрий Акимов.

Система оповещения населения города Москвы о ЧС создана для своевременного получения москвичами и гостями города информации о возможных угрозах природного и техногенного характера. Она представляет собой объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов связи общего пользования для получения жизненно важной информации и сигналов органами исполнительной власти, службами, организациями и жителями Москвы. За развитие системы и поддержание ее в состоянии постоянной готовности отвечает Департамент ГОЧСиПБ: в нем и его подведомственных организациях организовано круглосуточное дежурство оперативного персонала.

— В течение 2021 года при прохождении неблагоприятных природных явлений для оповещения и информирования жителей и гостей столицы пять раз была задействована система уличной звукофикации, 13 раз организована СМС-рассылка абонентам операторов сотовой связи, находящихся на территории города, активно использовались городские табло отображения информации и мультимедийные экраны, что позволило своевременно и в кратчайшие сроки довести информацию об опасностях почти до 10 миллионов человек, — сказал Акимов.

Также он отметил, что комплексный подход по информированию населения позволил сократить число пострадавших на происшествиях, количество которых за последние десять лет снизилось более чем в полтора раза, а также уменьшить ущерб имуществу горожан от неблагоприятных погодных условий.

— Главная наша задача — это сохранение жизни и здоровья граждан. Как говорится в известной пословице: «Предупрежден — значит вооружен». С 2015 года мы ведем работу по созданию и совершенствованию системы оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях, чтобы жители были «вооружены» знаниями и понимали, как вести себя дома, на работе и на улицах города после получения информации об опасной ситуации или ухудшении погоды, — подчеркнул Акимов.

По его словам, система оповещения создана с учетом развития информационных технологий. В нее входят уличные городские табло отображения информации, электросирены, линии и комплексы уличной звукофикации, объектовые системы оповещения. Кроме того, разработаны мобильные маршруты информирования и оповещения для задействования сил пожарно-спасательного гарнизона города.

— Организовано взаимодействие с дежурно-диспетчерскими службами Комплекса городского хозяйства города Москвы, метрополитена, вокзалов, аэропортов. Также при необходимости возможно использование сетей цифрового эфирного и кабельного телерадиовещания, радиоточки, сетей операторов сотовой связи. Все элементы системы можно задействовать как локально в границах объекта, улицы, района, округа, так и на всей территории столицы. Система оповещения позволяет охватить 100 процентов населения города, также идет ее активное развитие на новых территориях Москвы, — добавил Акимов.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что по решению властей города продолжается модернизация системы уличной звукофикации и сети электросиренного оповещения в соответствии с требованиями динамично развивающегося мегаполиса. Помимо этого, проводятся работы по интеграции систем оповещения всех значимых объектов с системой оповещения населения города о чрезвычайных ситуациях.