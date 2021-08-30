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Кремальер и роспись по дубу: как проходит реставрация дома Абрикосовых

Наталья Тростьянская

Город
Кремальер и роспись по дубу: как проходит реставрация дома Абрикосовых
Руководитель проектной мастерской Алена Казарова показывает витраж, который скоро отправят на реставрацию / Фото: Петр Нестеров / Вечерняя Москва

В Москве продолжается реставрация дома Абрикосовых. Сейчас восстанавливают интерьеры здания. В понедельник, 30 августа, «Вечерняя Москва» узнала, над чем работают мастера.

Двухэтажный особняк на Малой Красносельской улице построен по проекту архитектора Бориса Шнауберта в 1902 году. Дом со служебными квартирами при кондитерской фабрике Абрикосовых выполнен в стиле модерн. В прошлом году реставраторы завершили комплекс работ по фасадам здания, вернув ему исторический — нежно-оливковый цвет.

— Главный фасад этого памятника архитектуры знаком каждому из нас с детства, — сказал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов. — Именно он красуется на фантике известного шоколадного бренда.

Единственное, москвичи привыкли видеть дом красным, а не оливковым. Ведь после прихода советской власти особняк перекрасили под цвет кирпича стоящей рядом шоколадной фабрики. Но реставраторы — за историческую правду. Они сняли с фасадов не меньше 14 слоев краски, прежде чем добрались до подлинного цвета, который последний раз жители столицы видели около века назад.

— Большинство стен внутри здания также были выкрашены в разные оттенки характерного для модерна оливкового цвета, — рассказала руководитель проектной мастерской Алена Казарова, предлагая подняться на второй этаж. — Причем нижняя половина стен была более темной и холодной, тогда как верхняя — светлой и теплой.

Полувинтовая лестница ведет мимо витражного окна с изображением цветов. Совсем скоро его демонтируют и отправят на реставрацию в мастерскую. Специалисты восстановят каменные ступени, кованую ограду и метлахскую плитку, которой выложены полы на балконе перед входом в анфиладу парадных комнат.

— Возможно, здесь когда-то устраивали балы, а на балкончике играли музыканты, — предположила Казарова, пригласив в круглый зал с чудесной акустикой. — Или здесь была музыкальная гостиная.

Кремальер и роспись по дубу: как проходит реставрация дома АбрикосовыхТакже мастера восстанавливают витражи с главного фасада дома Абрикосовых. В прошлом году зданию вернули подлинный цвет / Фото: Петр Нестеров / Вечерняя Москва

По задумке архитектора естественный свет в комнату проникал через световой фонарь, огромное круглое окно в крыше, и пронизывал расписной витражный плафон. Его стеклянные детали были вставлены в металлический каркас в форме ромашки.

— Мы нашли плафон под несколькими слоями белой масляной краски, — рассказал главный архитектор проекта реставрации Роман Романов. — Бережно демонтировали все стеклянные элементы и передали их в руки мастерам. В ходе скрупулезной работы им удалось сохранить подлинные элементы и уже по ним воссоздать утраченные.

Как только завершится реставрация круглого зала, уникальный витраж вернут на историческое место. А пока штукатурмаляр Елена Павлова с помощью канцелярского ножа аккуратно счищает слои старой краски. Под ними скрывается живописный фриз, обрамляющий этот плафон.

В соседней комнате восстановят камин. Реставраторы уже выяснили, что когда-то его покрывала декоративная штукатурка, имитирующая оселковый мрамор. Из него выполнены сохранившиеся до наших дней каминные полки.

— Прикоснитесь к ним рукой. Чувствуете, они холодные, — показала исторический материал Алена Казарова, уточнив, что голубая плитка внутри камина — аутентичная.

Декоративные выступы по бокам распишут под дуб и поставят на них светильники. Над камином повесят зеркало. Кстати, камин не бутафория. При желании его можно будет разжигать: здесь сохранилась система дымоходов, которую привели в порядок.

— Несмотря на то что здание построили в самом начале XX века, в нем немало передовых инженерных решений, — подчеркнула Алена Казарова. — То же электрическое освещение или водяное отопление.

Впрочем, не нарушая исторической правды, специалисты проложат в старинном доме современные коммуникации. А вот окна будут под старину — с дубовыми рамами и латунными кремальерами, то есть шпингалетами.

— Этот единственный кремальер мы собрали буквально по крупицам, — Романов продемонстрировал работоспособность старинного механизма, открывающего и запирающего окно. — Но по его образцу воссоздадим остальные.

Полностью реставрация дома Абрикосовых завершится к концу 2022 года. По решению собственника в здании хотят открыть либо музей, либо детскую кулинарную студию.

ИСТОРИЯ

Начало кондитерскому производству династии Абрикосовых положил Степан Николаевич в 1804 году. В 1880-х годах его внук Алексей открыл фабрику сладостей на Малой Красносельской улице, где вскоре построил и дом для семьи. В 1919 году фабрику Абрикосова национализировали и в 1922 году переименовали ее в фабрику имени Бабаева.

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