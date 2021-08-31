«Правый край — дешевый, левый — дорогой»: где в Москве проще и выгоднее купить квартиру

Фото: Иванко Игорь / АГН Москва

В России впервые за год зафиксировали заметное снижение цен на жилье. «Вечерняя Москва» поговорила с риелторами и узнала, когда стоит покупать недвижимость, а также в каких районах города приобрести квартиру обойдется дешевле всего.

Когда покупать

Как рассказала эксперт по недвижимости, риелтор Наталья Перескокова, квартиру выгоднее покупать тогда, когда у человека есть возможность для этого или возникла потребность в жилье. По словам эксперта, ждать выгодных цен и больших скидок не нужно. В перспективе недвижимость все равно дорожает.

— Тем, кто задумывается о покупке квартиры в новостройке, я дам единственный совет — покупать новостройку с брокером. Покупатель брокеру не платит комиссию, комиссию платит застройщик. А брокер всегда знает тонкости разных жилых комплексов, знает застройщиков. Нюансов много, секретиков. Проще всего — найти для себя брокера, с которым будет удобно работать. И тогда квартира мечты гарантирована, — подчеркнула Перескокова.

Эксперт по недвижимости, риелтор Иван Солдатенков также посоветовал не ждать скидок и падения цен, а покупать квартиру по возможности и по плану.

— Такого, что человек переплатил или недоплатил, не будет. Рынок недвижимости очень гибкий, плюс этот рынок очень индивидуальный, потому что за каждым объектом стоит индивидуальный продавец. Если дядя Вася решил, что его квартира стоит 8 миллионов, ему все равно на прогнозы, он будет продавать ее за 8 миллионов лет десять, даже если она стоит 6, — сказал эксперт.

Также он подчеркнул, что физически просчитать падение рынка невозможно. Кроме того, рынок в цене вырос: квартиру, которую можно было купить весной этого года за 7 миллионов, сегодня возможно приобрести только за 8.

— Рынок реально вырос, а то, что там падение на полтора процента, — так это средняя температура по больнице, — подчеркнул Солдатенков.

Где купить

По словам Перескоковой, низкие цены и хорошая инфраструктура — это противоположные понятия. Потому что цену на квартиру в первую очередь определяет ее расположение. Наиболее низкие цены на жилье — на юго-востоке столицы.

— Там нет жилых комплексов бизнес-класса. Там в основном эконом и комфорт. Если мы говорим о хорошем расположении — лидируют запад, юго-запад и северо-запад, — сказала собеседница издания.

Она отметила, что в этих районах строится не только жилье бизнес-класса, но и премиум-класса. Если возможности купить квартиру на юго-западе и северо-западе пока нет, можно рассмотреть Южное Бутово или даже Химки. По словам эксперта, районы с хорошей инфраструктурой и расположены недалеко от МКАД.

Солдатенков солидарен во мнении с коллегой, что самая дешевая недвижимость находится на юго-востоке города. Эксперт советует рассматривать более дорогие районы города с развитой инфраструктурой, парками, лесами и местами для отдыха, например, Фили, Строгино, Новопеределкино, Рассказовку, и направление Киевского шоссе.

— Если мы смотрим на карту Москвы, смотрите на север, а затем против часовой стрелки до юга. Это самые благоприятные места, — подчеркнул собеседник издания.

Если же в данных районах нет ничего подходящего, внимание можно обратить на северо-восток. И в последнюю очередь — на юго-восток. Солдатенков также советует обратить внимание, например, на недвижимость в ближнем Подмосковье — в Долгопрудном или Мытищах. В этих городах развитая инфраструктура и хорошие условия для проживания.

По словам эксперта, чем ближе центр города, тем меньше бюджетных районов. Марьино, например, — место с невысокими ценами на квартиры, а вот стоимость недвижимости в Чертанове уже значительно выше. Риелтор советует делить карту столицы пополам, чтобы выбрать район для приобретения жилья, которое будет по карману. При этом он отметил, что в последние годы «сильно провалилась» в цене недвижимость в старом жилом фонде в центре города. Но все равно она по карману не всем.

— Правый край — дешевый, левый — дорогой, — заключил Солдатенков.