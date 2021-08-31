Впервые за год в России подешевели квартиры

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В России впервые за год зафиксировано заметное снижение стоимости жилья.

Так, в самом активно застраиваемом в столице Юго-восточном округе цены в июле на новостройки упали на 1,5 процента. Ожидается, что по итогам августа недвижимость в Москве снизится еще на 1,7 процента из-за увеличения предложения на рынке. В Омске средние цены на квартиры в новостройках упали на 1,5 процента, Челябинске — на 1 процент, Перми — на 0,6 процента.

Коммерческий директор ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов считает, что снижение цен связано с введением государством экспортных пошлин на металлы, антикартельными проверками на рынке арматуры и повышением регулятором ключевой ставки.

Директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов предположил, что часть застройщиков будут субсидировать ставки по ипотеке, сдерживая цены на свои объекты, или снижать стоимость жилья за счет сокращения площади квартир, а третьи начнут корректировать цену предложения. Он считает, что в течение двух-трех лет при нынешних условиях средняя стоимость жилья в России может снизиться на 10–15 процентов, пишут «Известия».

В России планируют увеличить выдачу ипотеки. За 2020 год выдано 1,7 миллиона таких кредитов, а их общая сумма составила почти 4,3 триллиона рублей.