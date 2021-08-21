В России планируют увеличить выдачу ипотеки

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Количество выдываемых ипотечных кредитов в России планируется увеличить до 2,3 миллиона. Об этом в субботу, 21 августа, сообщает ЦБ РФ.

За 2020 год выдано 1,7 миллиона таких кредитов, а их общая сумма составила почти 4,3 триллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные Банка России, которые ТАСС передает в своем Telegram-канале.

Недавно сообщалось, что около десяти процентов граждан РФ, принявших участие в исследовании финансового маркетплейса «Юником24», намерены в 2021 году взять кредит на покупку недвижимости. Еще 20 процентов опрошенных задумываются о покупке жилья в ближайшие два–три года, при этом более 80 процентов признались, что сделать это без привлечения кредитных средств не представляется возможным.

А 17 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин продлил льготную ставку по ипотеке на весь период займа. Кроме того, сама программа такой ипотеки продлена до 2023 года. По словам министра, правительственная поддержка помогает молодым родителям приобретать собственное жилье. Кроме того, меры позволят дополнительно поддержать ряд отраслей.