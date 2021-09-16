Желтая ветка к аэропорту

Фото: Пресс-служба АО «Мосинжпроект»

Калининско-Солнцевская линия получит две новые станции. Конечную соединят с инфраструктурой аэропорта Внуково. В интервью «Вечерней Москве» заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о продлении ветки.

— Андрей Юрьевич, на каком этапе сейчас строительство желтой ветки от «Рассказовки» до Внукова?

— Решение о продлении Калининско-Солнцевской линии метро от станции «Рассказовка» в аэропорт Внуково было принято мэром Москвы Сергеем Собяниным в 2017-м. Два года назад строители вышли на площадки, и теперь работы развернуты на всех участках пятикилометрового отрезка желтой ветки. Здесь разместятся две станции — «Пыхтино» и «Внуково». Проходку между пока конечной «Рассказовкой» и «Пыхтино» ведут два щита — «Роза» и «Наталия». Они прошли половину пути.

— В чем особенность метромоста на участке линии?

— Он станет двенадцатым по счету в составе городской подземки и вторым по протяженности, немного уступая Лужнецкому. Его сооружение — сложная инженерная и строительная задача, но нет никаких сомнений, что строители возведут надежную переправу для поездов через реку Ликову.

Уже идет покраска пролетов метромоста и устройство защитного слоя гидроизоляции полотна пролетов. После этого начнется укладка виброгасящих защитных матов. Для полного завершения остается выполнить комплекс работ по монтажу металлоконструкций покрытия и декоративных элементов.

Фото: stroi.mos.ru / Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

— Какими станут новые станции Калининско-Солнцевской линии?

— Станция «Пыхтино», расположенная рядом с одноименной деревней, будет иметь один наземный вестибюль, который выведет пассажиров на Боровское шоссе. Изза сложного рельефа местности особенностью этой станции станут разные путевые стены — одну сделают глухой, как на большинстве станций метрополитена, а другая получит панорамное остекление. Оформление посвятят истории отечественного авиастроения — от АНТ-3 до сверхзвукового Ту-160.

«Внуково» — станция мелкого заложения, полностью подземная, с подземным вестибюлем, она сооружается в открытом котловане. Художественное оформление этой станции будет посвящено гражданским самолетам конструкторского бюро Туполева, имя которого носит аэропорт Внуково и самолеты которого в советское время составляли основной парк Внуковского авиаотряда.

— Что даст пассажирам продление ветки?

— Продление линии до аэропорта Внуково даст возможность авиапассажирам, а также встречающим и провожающим выбрать оптимальный маршрут для поездки с использованием различных видов транспорта — метро, аэроэкспресс, автобус, такси, автомобиль каршеринга или личный автомобиль.

Создаем самый длинный радиус подземки

Юрий Кравцов, гендиректор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг выступает генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком строительства новых линий и станций московского метро) рассказал о тех сложностях, с которыми строители сталкивались при сооружении нового радиуса КалининскоСолнцевской линии.

Желтую ветку создавали поэтапно. Первый этап радиуса от «Делового центра» открылся в 2013 году — тогда метро соединило район небоскребов и знаменитый парк Победы.

Следующим этапом был запуск участка до «Раменок», а после строители пошли на рекорд, введя сразу семь станций подземки, проведя метро в Новую Москву. Солнцевский радиус метро «вырос» тогда на 26 километров. Теперь ему предстоит «нарастить» еще пять, дойдя до аэропорта Внуково.

— Работы идут на всех площадках, — отметил Юрий Кравцов. — Так, на станционном комплексе «Пыхтино » выполнено сооружение 52 процентов основных монолитных конструкций. Из 24,9 тысячи кубометров бетона уложено более 13 тысяч «кубов».

По его словам, сооружение монолитных конструкций станции «Внуково » на начальной стадии — выполнено девять процентов от общего объема. Но главное — вынести из пятна застройки инженерные коммуникации.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов / Фото: Пресс-служба «Мосинжпроект»

Это сложный и очень трудоемкий процесс. Причина тому — само расположение будущей станции.

— «Внуково» будет подземной и разместится вдоль станции «Аэроэкспресса » на территории паркингов одноименного аэропорта. Трассировка предусматривает, что ветка пройдет вдоль Боровского шоссе, минуя поселок Внуково, — сообщил он.

На сегодняшний день из 40,4 тысячи погонных метров кабеля переложено 19 тысяч — практически половина.

— Всего выполнено 70 процентов работ по выносу инженерных коммуникаций, — рассказал Юрий Кравцов.

Для полного развертывания работ по сооружению станционного комплекса «Внуково » осталось выполнить вынос из зоны строительства сетей связи. Параллельно на участке продления КСЛ возводятся монолитные конструкции тоннеля между метромостом и стартовым котлованом на отрезке в сторону станции «Внуково».

За станцией «Пыхтино» над руслом реки Ликовы строится метромост. Поезда будут выходить на поверхность, проезжать по нему и снова нырять под землю. Из-за траектории линии мост будет не прямой, а дугообразный.

— Накрытие путей участка метромоста представляет собой П-образную раму, — рассказал Юрий Кравцов. — Рама устраивается под каждое направление движения поездов.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» добавил, что ригели и балки повторяют очертания кровли, по которой устраивается покрытие.

На текущий момент закончено бетонирование всех 22 пролетных строений — это более 389 тонн периодической и 300 тонн преднапрягаемой арматуры, 4100 кубометров бетона.

Юрий Кравцов подчеркнул важность строительства двух станций: благодаря их вводу повысится качество транспортного обслуживания аэропорта Внуково с учетом увеличения объема перевозок пассажиров в 1,5 раза.

Деловой центр

«Деловой центр» — первый трехстанционный пересадочный узел за пределами действующей Кольцевой линии городской подземки. «Деловой центр» удобен для пассажиров, приезжающих в «Москву-Сити». Он разгрузил местные магистрали, сделал поездку до международного центра быстрее и удобнее. Рядом проходит МЦК.

Станция «Деловой центр» / Фото: stroi.mos.ru

Пыхтино

Благодаря вводу повысится качество транспортного обслуживания жителей Новой Москвы, а также работающих в районе Киевского и Боровского шоссе. Дизайн будет отсылать к авиационной тематике. Территорию вокруг станции благоустроят.

Проект станции «Пыхтино» / Фото: stroi.mos.ru / Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Внуково

Внуково станет первым в России аэропортом с собственной станцией метро. Таких примеров мало и в мире. Для оформления станции выбрана авиационная тематика, посвященная легендарному Туполеву.

Проект станции «Внуково» / Фото: stroi.mos.ru / Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Идет проходка тоннелей

Вид котлована станции «Пыхтино». Ее соединят с «Рассказовкой». От «Рассказовки» до «Пыхтино» тоннели строят два щита — «Роза» и «Наталия». Это первые проходки на новом отрезке Калининско-Солнцевской линии.

Метромост

Между станциями «Пыхтино» и «Внуково» Калининско-Солнцевской линии возводится метромост. Он будет 12-м по счету в истории городской подземки и второй по своей протяженности после Лужнецкого — 460 метров составит длина этого искусственного сооружения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Собянин, мэр города Москвы:

— Это уникальный и сложный проект, впервые метро дойдет до столичного аэропорта Внуково. Столиц, в которых городское метро доходит до аэропорта, не так много в мировой практике. Проект планировки территории активно обсуждался с жителями, поэтому власти Москвы постарались сделать так, чтобы расположение было максимально комфортным для жителей.