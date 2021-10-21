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Самокатам сделают свои парковки

Рената Лебедева

Город
Самокатам сделают свои парковки
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В четверг, 21 октября, в столице прошел первый Всероссийский съезд по вопросам развития сферы средств городской мобильности — электросамокатов. В мероприятии приняли участие представители власти и эксперты отрасли. Они рассказали, что ждет любителей этого транспорта в будущем.

Электросамокаты за последние несколько лет стали неотъемлемой частью транспортной инфраструктуры Москвы — многие автомобилисты и пешеходы предпочитают этот вид транспорта из-за его скорости и удобства. Однако популярность электросамокатов привела к необходимости регулирования этой транспортной отрасли для избежания серьезных ДТП. Первый Всероссийский съезд по развитию сферы средств городской мобильности стал площадкой для решения проблем, которые коснулись как водителей электросамокатов, так и пешеходов.

Во время дискуссии «Регулирование» руководитель проектов шеринга Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Магомед Колгаев рассказал участникам съезда, что власти будут расширять сеть городских велопарковок, чтобы у граждан была возможность взять в аренду или припарковать электросамокат рядом со своим домом.

— Сейчас мы работаем над тем, чтобы москвичи смогли воспользоваться прокатом и в спальных районах города, так как количество общественного транспорта там значительно ниже, чем в центре. Это может доставить неудобства тем, кто хочет быстро добраться до работы, — подчеркнул он.

Колгаев также добавил, что сейчас разрабатывается проект, который поможет регулировать сферу аренды электросамокатов и снизить количество ДТП среди водителей этих транспортных средств и пешеходов.

— Принятые нами меры уже показали свою эффективность, поэтому сейчас мы хотим, чтобы компании ответственнее относились к тому, какие самокаты они предоставляют гражданам, и их оснащению. Например, важно наличие механической тормозной системы и звуковых сигналов, предупреждающих пешеходов, — добавил Магомед Колгаев.

Остальные эксперты, среди которых были руководителей компаний по аренде электросамокатов, высказали мнение, что эти требования осуществимы, но требуют детальной проработки.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В этом году число поездок на электросамокатах за весь сезон составило 7,5 миллиона. В 2022 году эта цифра увеличится и может достигнуть 9 миллионов, а количество поездок в сутки вырастет в два раза — до 100 тысяч. Сейчас размер городского парка электросамокатов оценивается в 25 тысяч транспортных средств. Средняя продолжительность поездок на них составляет 27,3 минуты.

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