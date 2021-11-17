Электробус поедет быстрее: экологичный транспортный парк столицы не только постоянно расширяется, но и технически совершенствуется

Исполнительный директор по информационным и интеллектуальным системам ФГУП «НАМИ» Денис Ендачев на фоне электробуса с новой зарядной системой (вверху справа), тестирование которой сейчас ведется в филиале «Центральный» Мосгортранса / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

17 ноября в столице начали тестировать новое зарядное устройство для электробусов. «Вечерняя Москва» разобралась, как современные технологии изменяют городскую транспортную сеть.

Новое зарядное устройство сейчас установлено в филиале «Центральный» Мосгортранса, который находится в районе Парка Победы. Это одно из крупнейших транспортных предприятий столицы, откуда ежедневно выходят на маршруты около 600 электробусов. Они отличаются своей экологичностью, так как работают на электричестве и не выбрасывают в воздух вредный углекислый газ.

— Количество выбросов от автотранспорта по сравнению с 2010 годом снизилось практически в три раза. Если в 2010 году это был миллион тонн вредных веществ, то через 10 лет — уже 320 тысяч тонн, — отмечает руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

Заряжаются электробусы с помощью токоприемника, который называется «пантограф». Он подключается к зарядной станции и получает от контактных рельсов ток для питания электроэнергией. Этот процесс обычно занимает от шести до пятнадцати минут.

— Пантограф, установленный на крыше электробусов, очень тяжелый. Это сказывается на производительности транспорта. Поэтому мы решили поменять систему и разместить прибор на самой зарядной станции. Новация поможет увеличить скорость и пробег электробуса на 5–10 процентов, — говорит исполнительный директор по информационным и интеллектуальным системам научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (ФГУП «НАМИ») Денис Ендачев. Эта организация совместно со столичным Департаментом транспорта сейчас занимается тестированием инновационной технологии.

— Разработанная нами система зарядки обеспечивает контакт с электробусом по типу «сверху вниз», поэтому теперь пантограф расположен на матче зарядной станции, а контактные рельсы — на крыше электробуса, — говорит Ендачев. — Причем одна новая станция с пантографом способна обеспечить энергией около шести электробусов. Тогда как раньше этот токоприемник заряжал всего один.

По его словам, это также снизит стоимость самого электробуса за счет отсутствия на нем дорогостоящего токоприемника. Более того, парковка для водителей этого транспортного средства станет более предсказуемой и легкой.

Действительно, теперь сотрудники Мосгортранса могут не тратить время на долгое маневрирование у зарядной станции. Умная новинка сама опустит пантограф на контактные рельсы и быстро «заправит» электробус.

— Мы тестируем зарядную станцию на маршруте № 791. Эксперимент продлится до конца февраля. А затем будет принято окончательное решение об эксплуатации этого ноу-хау, — говорит Ендачев.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Всего в столичном транспортном парке находится более 800 электробусов. За три года работы этот вид транспорта перевез 128 миллионов пассажиров и прошел больше 58 миллионов километров. Сегодня в Москве существует 63 электробусных маршрута. С начала года пассажиры наземного транспорта совершили более 400 тысяч подключений к бесплатному WI-FI в электробусах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Пронин, заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры города Москвы:

— Москва сегодня — самый крупный владелец парка электробусов. Это экологичный вид транспорта, который ежедневно выходит на линии и обслуживает огромное количество пассажиров. Мы планируем и дальше развивать и модернизировать электробусы, применяя новейшие мировые технологии. Сейчас мы тестируем инновационную отечественную разработку — зарядную станцию с обратным пантографом, которая позволит быстро заряжать любые виды электротранспорта в городе.