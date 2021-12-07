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Как московское метро украсят к Новому году

Геннадий Окороков

Сюжет: 

Новый год — 2022
Город
Как московское метро украсят к Новому году
Новогоднюю елку установили на «Белорусской» Кольцевой линии метрополитена / Фото: Московский метрополитен

6 декабря станции Кольцевой линии Московского метрополитена украсили главные символы Нового года — елки. Праздничный вид приобрели также кассы и стойки живого общения столичной подземки.

Всего на сегодняшний день новогодние елки установили на 17 станциях метро. Однако это далеко не все.

— Традиционно, по поручению мэра Москвы, в начале декабря мы начинаем украшать к Новому году инфраструктуру и подвижной состав московского транспорта. В первую очередь нарядится Мосметро — основной столичный перевозчик. Всего будут украшены вестибюли 56 станций метро, 26 станций Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров и 6 автовокзалов, — рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Украшение станций и поездов к новогодним праздникам — давняя традиция столичной подземки. Так, в 2020 году метрополитен запустил тематические составы, которые ходили по Арбатско-Покровской, Сокольнической, Замоскворецкой, Кольцевой, Серпуховско-Тимирязевской, Солнцевской и Большой кольцевой линиям.

На Таганско-Краснопресненскую линию вышел специально оформленный новогодний поезд. Во всех праздничных составах объявляли остановки и поздравляли пассажиров известные артисты: Александр Розенбаум, Рената Литвинова, Леонид Агутин, Анжелика Варум, Олег Газманов, Владимир Крестовский, Баста, Вера Брежнева, Антон Беляев, Владимир Пресняков, Надежда Бабкина, Дмитрий Маликов, Юлия Зиверт и Сергей Мазаев.

На некоторых станциях метро были оборудованы фотозоны, напоминающие ледяные пещеры, где можно было сделать трехмерные фотографии. Праздничное настроение создавали и аниматоры. Они были в костюмах героев сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», а некоторым пассажирам посчастливилось даже встретить Деда Мороза и Снегурочку прямо в метрополитене. А в переходе между станциями подземки «Спортивная» и «Лужники» МЦК открыли каток с искусственным покрытием.

Уходящий год в столичном метрополитене тоже был встречен новогодним поездом на Кольцевой линии и шапками Деда Мороза, которые украсили фирменные буквы «М» на вестибюлях центральных станций.

КСТАТИ

Мовогодние поезда прошлых лет запомнились многим изображениями ярко-красных снегирей. Эти птицы — одни из живых символов зимы и новогодних праздников.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Много новых станций столичной подземки открываются в декабре. Такое совпадение перед праздниками очень радует пассажиров столичного метрополитена.

ЦИФРА

135 миллионов пассажиров перевезли «Ласточки» Московского центрального кольца с начала этого года.

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