Принципам не изменяем. Руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин: Следуем стратегии долгосрочного планирования

Фото: Пресс-служба Департамента развития новых территорий Москвы

Во вторник, 14 декабря, руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин заявил о постановке на кадастровый учет школы на улице Радужной в поселении Московский. Образовательное учреждение стало одной из многочисленных новостроек, в которой будет комфортно ученикам и педагогам. Итоги года по развитию двух самых молодых округов города глава столичного ведомства подводит в интервью «Вечерней Москве».

Современные трассы

— Владимир Федорович, близится Новый год, и в декабре многие подводят первые итоги. Какими достижениями отмечен 2021-й в Новой Москве? Какие цифры будут самыми показательными?

— Мы продолжаем развитие двух самых молодых округов — Троицкого и Новомосковского. Принципам своим не изменяем: это комплексное освоение и развитие присоединенных территорий. Это значит, что в Новой Москве формируется качественная транспортная, инженерная и социальная инфраструктура, возводятся комфортные новостройки и создаются востребованные рабочие места. Все это соответствует принципам полицентризма, о котором мы начали говорить еще десять лет назад, когда было принято решение о присоединении к Москве дополнительных территорий.

Если говорить о цифрах, то на декабрь нынешнего года они такие: уже введено более трех миллионов квадратных метров жилья, сданы 12 школ и 10 детских садов, открыто три объекта здравоохранения, а инвесторы создали еще новые промышленные производства — совокупная площадь таких объектов составила 388 тысяч «квадратов».

— Ежегодная традиция — вводить в Новой Москве современные трассы. Какие магистрали и небольшие дороги, связывающие поселения, получили Троицкий и Новомосковский округа в нынешнем году?

— Ежегодно мы планируем к сдаче десятки километров магистралей и дорог-связок. Все они имеют несколько полос движения, хорошо освещены, оснащены современными остановочными павильонами, в которых комфортно ждать автобусы. Так, к настоящему времени завершены реконструкция Можайского шоссе и строительство путепровода через железнодорожные пути Белорусского направления вблизи платформы Жаворонки, от города Московский к станции метро «Филатов Луг» протянули удобную улицу, окончен первый этап строительства автомобильной дороги.

«Воскресенское — Каракашево — Щербинка», удобные подъезды получили три пожарных депо в поселениях Киевское и Кленовское, а также в Щербинке, улучшили улично-дорожную сеть в Мосрентгене, обновили ряд улиц и дорог в округах.

— Планы по дорожному строительству уже намечены на следующие три года? Ведь бюджет утвержден, а значит, средства на развитие дорожно-транспортной инфраструктуры уже выделены.

— Да, уже принят бюджет столицы, а значит, мы можем говорить о том, сколько дорог в Новой Москве построят в перспективе. В ближайшие три года планируется сдать 185 километров дорог, при этом самый большой объем запланирован на 2024 год, когда строители обещают ввести более 80 километров.

Таким образом, общая протяженность дорог в рамках развития транспортной инфраструктуры Троицкого и Новомосковского округов и прилегающих к ним территорий составит 515 километров, включая участок Центральной кольцевой автодороги. 25-километровый отрезок проходит в Новой Москве.

Работа у дома

— Транспортные связи серьезным образом улучшают жизнь. Горожане могут выбирать маршруты, экономить время в пути, если открывается удобная для них дорога. Но все они куда-то стремятся. Какие точки роста, центры притяжения для работающего населения определены в Новой Москве?

— В настоящее время в Новой Москве показатель количества рабочих мест находится на отметке в 267 тысяч. Это с учетом инновационного центра «Сколково». Всего за неполные десять лет в Новой Москве создано порядка 182 тысяч новых мест приложения труда, что позволяет говорить о более чем трехкратном росте.

На сегодня в ТиНАО сформировано 12 крупных точек притяжения, хотя мы стараемся развивать каждое поселение, создавая рабочие места и там. При этом рабочие места появляются в современных жилых комплексах, на первых этажах которых малый и средний бизнес открывает кафе, магазины, салоны красоты и другие необходимые объекты соцкультбыта для полноценного функционирования любого района.

— Какие самые крупные проекты реализованы за последние годы? Что вы могли бы особо отметить?

— Одна из самых крупных точек притяжения, о которой мы говорим, — административно-деловой центр в Коммунарке. Здесь строится современное жилье, появляются комфортные социальные объекты, уже есть обустроенные скверы, метрополитен в шаговой доступности и хорошая маршрутная сеть общественного транспорта.

Здесь живут люди, ходят на работу и могут быстро доехать в любую точку столицы благодаря пришедшей системе городской подземки. Практически готов мощный больничный комплекс, в ближайшие годы в Коммунарке построят образовательный кластер, дворец спорта, депозитарно-выставочный центр и транспортно-пересадочный узел «Столбово».

При этом проект планировки территории административно-делового центра в поселке был пересмотрен в сторону уменьшения объемов возводимой недвижимости. Здесь самое главное — это качество.

Есть и другие точки притяжения, завязанные на хорошей транспортной доступности. Это Румянцево, Саларьево, территории вдоль Внуковского шоссе и другие. Тут есть места приложения труда, дороги, метро, вся необходимая для жителей и инвесторов инфраструктура. Что примечательно, все эти территории активно продолжают развиваться.

— Раз уж мы говорим о рабочих местах, то куда можно пойти трудоустроиться москвичам?

— За неполные десять лет мы увеличили количество мест приложения труда во всех сферах: в IT-секторе, торговле, логистике, социальной сфере, на производствах, строительстве, в финансовой и других отраслях. Работу можно себе подобрать. Многие идут работать в офисный парк Comcity, агрокластер «ФудСити», индустриальный парк «Индиго», бизнес-центр «К2», логистический центр «Внуково», технопарк «ТехноСпарк», на транспортно-пересадочный узел «Саларьево» и другие объекты.

— Если разделить по сферам, то где больше всего мест приложения труда?

— Пока в лидерах потребительский рынок. Далее идут инновационный центр «Сколково» и строительная отрасль. Логистика, связь, транспорт, соцсфера и госуправление практически равны в своей привлекательности для горожан. Далее в списке лидеров идут обрабатывающие производства, профессиональные услуги, научная и финансовая деятельность. Замыкает перечень отраслей топливно-энергетическое хозяйство.

Благоустройство парков

— А как дела с экологической составляющей Новой Москвы? Какие природные и рекреационные зоны обустроены для жителей Троицкого и Новомосковского округов?

— Более половины присоединенных территорий занимают леса. Именно за экологию и доступность горожане выбирают самые молодые округа для проживания. Мы стремимся сделать все возможное, чтобы благоустроить территории. Так, у новостроек появляются аллеи и скверы. Есть проекты и крупных парков. Так, уже построено 19 парков, еще семь объектов находятся в различной степени готовности. До 2035 года на присоединенных территориях планируют создать 90 парков: прогулочные, оздоровительные, историко-культурные, детские, спортивные и тематические.

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

— Проекты каких парков в округах сейчас находятся в реализации?

— Первое, что я бы назвал, это проект комплексного благоустройства Троицкого лесопарка. В настоящее время подходит к концу первый этап, который включает в себя обустройство пешеходных связей между новым микрорайоном, строящимся по программе реновации в Мамырях, и существующей жилой застройкой.

Второй этап благоустройства, который подразумевает обустройство пешеходных связей внутри лесопарка, находится в стадии проработки. А второй проект обустройства — это место отдыха «Парк Говоровский лес». Площадь участка, на котором ведется благоустройство, составляет около 44 гектаров. На данный момент практически полностью доделаны пешеходные и велодорожки, заканчивается обустройство территории для выгула собак, монтируются детские игровые и спортивные площадки, мангальная зона.

Разнообразие жилья

— Вы назвали достаточно впечатляющие цифры по недвижимости — больше трех миллионов «квадратов» жилья за неполный год. А кто выбирает Новую Москву для жизни, работы, отдыха?

— Чаще всего это молодые семьи, задумывающиеся о расширении жилплощади. И если раньше покупатели квартир обычно выбирали между жилыми комплексами Подмосковья и Новой Москвы, то сейчас решение принимается в пользу ТиНАО, ведь вместе с квартирой горожане получают бонус в виде статуса столичного жителя. Потенциальные покупатели выбирают тот или иной ЖК из-за действующих детсадов, школ, поликлиник. При этом инвесторы всегда готовы предоставить людям жилье на выбор.

В Новой Москве строятся многоэтажки, таунхаусы, коттеджи, небольшие частные дома. Чем привлекает людей эта часть столицы, так это ценами за «квадрат», хорошей экологией и возможностями для развития.

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

— Три миллиона «квадратов» — это рекорд?

— Показатели в строительстве недвижимости — не наша самоцель, хотя в этом году они как раз рекордные. Развитие территорий — процесс комплексный, где качество важнее.

— Какие квартиры лучше покупают — с отделкой или без нее?

— Особым спросом пользуется жилье с полной чистовой отделкой. Осенью средняя стоимость «квадрата» жилья в таких квартирах составила почти 200 тысяч рублей. И цена «квадрата» за последний год прилично подросла. Основная причина такой тенденции — повышенный спрос на полностью готовое жилье, что позволяет людям ускорить процесс переезда.

— И новостройки пользуются спросом?

— Да, причем очень хорошим! Рост интереса покупателей гарантирован хорошей ценой, активным развитием социальной, транспортной и рекреационной инфраструктуры и интересными проектами, которые реализуют город и инвесторы.

— Владимир Федорович, а малоэтажное строительство востребовано в Новой Москве? Есть на это спрос?

— В Новой Москве отличные перспективы у индивидуального жилищного строительства. В первом поясе урбанизации ТиНАО строятся многоэтажные жилые комплексы — их доля составляет почти 90 процентов. А в Троицком административном округе преобладают дома меньшей этажности.

Социальные программы

— Если говорить о социальных объектах, то кто чаще возводит детские сады и школы — инвесторы или город?

— Эту работу делят и город, и инвесторы. Спальные районы без детсадов, школ, поликлиник и больниц никому не нужны. В Троицком и Новомосковском округах за девять с лишним лет уже ввели 31 школу на 27 436 учащихся и 62 детских сада на 13 885 мест. Также сданы 12 поликлиник и две подстанции скорой помощи.

— Создать город будущего, какими уже сейчас становятся Троицкий и Новомосковский административные округа, дело не только непростое, но и затратное. О каких цифрах может идти речь? И смогут ли они «отбиться» в перспективе?

— Здесь придется говорить языком цифр. Начну с общих. Так, 18 процентов общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России приходится на столицу. А с 2011 по 2020 год вложения инвесторов в основной капитал в столице составили 24 триллиона рублей.

Одной из самых весомых составляющих в этих показателях стал вклад ТиНАО. Замечу, Новой Москве в нынешнем году исполнилось только девять лет. И за этот период в развитие ТиНАО вложено 2,2 триллиона рублей. Причем из них только 0,6 триллиона составляют средства из бюджета города.

— Какова динамика прироста инвестиций в Новую Москву?

— Она весьма показательна: в 2013 году объем составил 0,13 триллиона рублей, к 2015 году — уже 0,43 триллиона рублей, а к настоящему времени составляет 2,2 триллиона рублей. Если раньше на один рубль из казны приходилось четыре рубля внебюджетных инвестиций, то сегодня мы постепенно движемся к соотношению один к пяти.

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

— Есть ли понимание, сколько денег нужно вложить в будущем в развитие Новой Москвы?

— Эта цифра известна — 7 триллионов рублей планируется вложить в развитие ТиНАО до 2035 года.

— Как распределятся эти средства между городом и инвесторами?

— Около 2,8 триллиона рублей составят инвестиции в строительство жилья. Остальные средства будут направлены в инфраструктурные проекты, в частности 1 триллион рублей — в транспортную инфраструктуру и 622 миллиарда рублей — в инженерную инфраструктуру.

Первое направление — это история инвесторов, а вот вторая составляющая — городская прерогатива.

— А как обстоят дела с налоговой отдачей?

— Объем налогооблагаемой базы к концу 2023 года составит не менее 90 миллиардов рублей. Есть и другая показательная цифра: доходы бюджета двух округов с 2012 года выросли на 200 процентов.

— Владимир Федорович, с каким чувством занимаетесь реализацией этого мегапроекта? В семье вас поддерживают?

— Новые округа — это большая семья, где есть ответственность, любовь к делу и весь накопленный ранее багаж знаний. Каждый человек, который прилагает усилия к развитию Новой Москвы, работает в команде. Стройкомплекс города, мэр столицы Сергей Собянин уделяют максимальное время для решения всех вопросов и создания комфортной среды в Новой Москве. И за каждым из нас стоит семья. Мой день начинается с моих близких и с ними завершается. Это и есть то самое настоящее счастье, о котором говорят!

ДОСЬЕ

Владимир Федорович Жидкин родился в 1963 году в Саранске. Окончил в 1985 году Мордовский ордена Дружбы народов государственный университет имени Огарева.

1985–2000 гг. — мастер строительного участка, старший прораб строительного участка, главный инженер, заместитель директора по производственным вопросам, начальник Управления специальных работ, заместитель гендиректора в компании.

2001–2003 гг. — первый заместитель гендиректора ГУП по развитию Московской области. 2003–2008 гг. — первый заместитель, замминистра строительства Московской области. 2008–2009 гг. — министр жилищно-коммунального хозяйства правительства Московской области.

2009–2012 гг.— зампредседателя правительства Московской области. 22 мая 2012 года назначен руководителем Департамента развития новых территорий.