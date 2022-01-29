Более 200 тысяч жителей посетили флагман ЮВАО за год

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Уже год в Юго-Восточном административном округе жители могут воспользоваться расширенным перечнем услуг и дополнительными возможностями во флагманском офисе «Мои документы». Чаще всего жители обращались за регистрацией транспортных средств. А у молодоженов появилась уникальная возможность заключить брак в отдельном зале с красивой фотозоной для памятных фотографий.

Год назад в ТЦ «Город» открылся пятый флагманский офис «Мои документы». За это время в центр обратились более 200 тысяч жителей столицы. Самой востребованной государственной услугой флагманского офиса стала «Регистрация транспортных средств и прицепов к ним» — более 26,8 тысячи обращений. Второе место принадлежит услуге по регистрационному учету граждан РФ. За ней обратились около 17 тысяч раз.

Третья позиция в рейтинге — «Выдача водительских удостоверений в день обращения», больше восьми тысяч заявителей обратились за услугой. Четвертой по популярности идет услуга «Предоставление информации жилищного учета» — свыше 7,9 тысячи обращений. Пятое место разделили две услуги по предоставлению полных доступов к личным кабинетам на порталах mos.ru и gosuslugi.ru. По каждой услуге было зарегистрировано больше 5,8 тысячи заявлений.

Также здесь можно оформить государственные услуги, которые недоступны в районных центрах. Среди них:

— консульская легализация документов;

— прием заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке;

— государственная регистрация юридических и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;

— суперсервис по государственной услуге «Оформление заграничного паспорта детям, не достигшим 14-летнего возраста за сутки» (сроком на пять лет);

— прием документов на отдельные услуги Фонда социального страхования России;

— прием запросов по государственной услуге «Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости» от юридических лиц;

— услуги ГБУ «Малый бизнес Москвы».

Дополнительные сервисы также не остаются без внимания жителей. В бюро юридической помощи «Мой нотариус» за год обратились более 8,5 тысячи заявителей, услугами фотоателье «Мое фото» пользовались больше 4,5 тысячи жителей. Здесь можно перекусить в кафе, подобрать путевку в сервисе «Мое путешествие», с помощью инфомата «Спортивные выходные» посмотреть онлайн-занятия, получить полезную информацию о различных видах спорта или записаться на тренировку. Помимо этого, сейчас в офисе можно сдать экспресс-тест на коронавирусную инфекцию и сделать прививку от COVID-19.

Яркая и запоминающаяся регистрация заключения брака в неторжественной обстановке доступна во флагманском офисе ЮВАО. У молодоженов есть уникальная возможность зарегистрировать брак в отдельном зале с красивой фотозоной для памятных фотографий.

Напомним: на сегодняшний день центры госуслуг «Мои документы» предоставляют более 280 услуг, 98 процентов из которых заявитель может получить без привязки к месту регистрации.

Флагманский офис «Мои документы» ЮВАО открыт для заявителей с 10:00 до 22:00.