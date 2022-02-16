Александр Пищелко: Жители помогают развивать проект

Фото: Из личного архива Александра Пищелко

В четверг, 17 февраля, исполняется восемь лет проекту мэра Москвы «Город идей». Об итогах и планах по его развитию «Вечерней Москве» рассказал Александр Пищелко, руководитель государственного казенного учреждения «Новые технологии управления», ответственного за развитие «Города идей».

— Александр, каких результатов удалось достичь за это время?

— Платформа «Город идей» была создана в 2014 году по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина. Ее основная функция — позволить жителям участвовать в развитии города и предлагать собственные идеи и пожелания. «Город идей» — важный инструмент для двустороннего взаимодействия между москвичами и органами исполнительной власти. Платформа дает возможность влиять на развитие мегаполиса, опираясь на идеи самих горожан. Участники площадки называют ее народным проектом.

За восемь лет было проведено 36 проектов. Были затронуты вопросы здравоохранения, транспортной системы города, образования, культуры, предпринимательства, электронного развития городских услуг и другие. В проектах приняли участие более 330 тысяч москвичей, которые подали почти 115 тысяч предложений. Эксперты отобрали из них более 4,7 тысячи идей, и свыше 3 тысяч уже реализовано властями.

— Какие самые важные идеи удалось реализовать?

— Самым популярным за все время существования «Города идей» стал проект «Московские поликлиники», в нем приняли участие более 58 тысяч человек, которые прислали свыше 27 тысяч идей. По инициативе участников проекта было разработано приложение ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система), создана удобная система навигации в поликлиниках. Городские библиотеки получили новый импульс развития после проекта, который был проведен на платформе.

Там появились компьютерные залы для читателей, были созданы условия для посещения читален. В библиотеках организовали буккроссинг и стали проводить мастер-классы, встречи и лекции на постоянной основе. Наиболее популярным из шести тематических проектов 2021 года стал проект «Волонтеры Москвы». К нему присоединились почти 19 тысяч москвичей, которые высказали пожелания по участию в городских добровольческих мероприятиях.

— Планируется ли развивать платформу?

— В этом году полностью была обновлена версия сайта для мобильных устройств. Теперь горожанам будет удобнее просматривать сайт и пользоваться его возможностями через телефон и гаджеты. Конечно же, мы и дальше планируем развивать платформу «Город идей».

СПРАВКА

Помимо тематических проектов, которые регулярно проводят на платформе, жители могут подавать идеи в специальном разделе «Предложить идею». Здесь представлено шесть тем: благоустройство дворов, благоустройство пешеходных зон, организация дорожного движения, неблагоустроенные территории, благоустройство парков и соцсфера.