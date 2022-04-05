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Планы благоустройства дворов обязательно согласовываются с жителями

Дженни Самойлова

Город
Планы благоустройства дворов обязательно согласовываются с жителями
Глава управы Алексеевского района Вадим Бужгулашвили в недавно благоустроенном дворе дома № 21 по улице Бориса Галушкина / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

5 апреля глава управы Алексеевского района столицы Вадим Бужгулашвили рассказал «Вечерней Москве» о планах по благо устройству территорий и о том, какие пространства были улучшены в прошлом году.

Как отмечает Вадим Бужгулашвили, в 2021 году в Алексеевском районе было благоустроено 11 дворовых территорий.

— Так, например, в прошлом году полностью преобразилась единая дворовая территория домов № 21, 23 и 25 по улице Бориса Галушкина, — отмечает глава управы.

По его словам, здесь появились зонированные комфортные пространства для детских игр, отдыха и занятий спортом.

— Прежде чем приступить к строительно-монтажным работам, все проекты обсуждаются с жителями, — поясняет Вадим Бужгулашвили. — В том числе и эта дворовая территория на улице Бориса Галушкина. Местные жители были ознакомлены с разработанной проектной концепцией благоустройства, а в процессе ее обсуждения ими были внесены определенные корректировки и предложения. Например, это касалось оснащения детских площадок определенным видом игровых элементов. Кстати, достаточно часто на обсуждение выносится вопрос о размере детской площадки. Кто-то просит увеличить место для игр, кто-то — уменьшить, чтобы эту площадь украсить клумбами. Все пожелания жителей, конечно же, учитываются.

Сегодня благоустроенная дворовая территория стала настоящим центром притяжения для жителей района. Маленькие москвичи с удовольствием продолжают исследовать детскую площадку. И пусть пока на улице не очень комфортная погода, это не стало помехой для постоянных прогулок по новому благоустроенному двору для москвичей постарше.

К слову, наряду с дворовыми территориями преобразились и знаковые объекты района. Были обустроены территория около многофункционального центра и районный сквер Памяти Героев. Пешеходно-прогулочная зона в Рижском проезде пополнилась сразу несколькими спортивными площадками и дорожкой для велосипедных прогулок.

— Обустроили подход в сторону Сокольников. Теперь там появились удобные лестничные марши, которые не только украсили территорию, но и сократили время пути до парка, — говорит Бужгулашвили.

В этом году в Алексеевском районе запланировано обновить и обустроить десять дворовых территорий.

Работы будут продолжены во дворах домов по улице Бориса Галушкина. Это дома № 15, 14, корпус 2, 18 и 20. Также в план благоустройства территорий войдут и другие районные адреса.

СПРАВКА

Алексеевский район входит в состав Северо-Восточного административного округа столицы. Сегодня в Алексеевском районе Москвы насчитывается 229 дворовых территорий. В настоящее время в район входит 25 улиц и две площади. Район активно благоустраивается с 2010 года. За это время здесь обновлено 100 дворов, заменено 15 тысяч квадратных метров асфальта, изменилось освещение улиц — на них появилось 159 современных фонарей.

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