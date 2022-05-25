Московская комиссионка: топ-5 пунктов, куда можно сдать старые вещи и получить деньги

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Чтобы продать старые вещи, которые по каким-то причинам вы больше не носите, есть огромное количество интернет-площадок. Но в силу большой конкуренции реализовать быстро «шмот» через Всемирную паутину получается не всегда. Однако расстраиваться не нужно, ведь в Москве есть немало пунктов, где можно за свои старые элементы гардероба заработать деньги. «Вечерняя Москва» выяснила, куда и как в столице можно сдать одежду и вещи и получить за них деньги или бонусы.



Предложения для всех

Например, такая схема работает в комиссионном магазине «Добро». В этом торговом объекте имеются пункты, где принимают подержанные вещи. По словам сотрудника магазина Ольги Ивановой (данные человека изменены — прим. «ВМ»), в настоящее время идет сбор коллекции на летний сезон:

— Желающему реализовать свои вещи нужно прийти в наш пункт, где будет произведена оценка предоставленного ассортимента. Вещи принимаются по сезону, и сейчас мы собираем одежду на лето. Главное требование: весь предоставленный материал должен быть чистым и без дефектов.

По словам сотрудницы магазина, если предлагаемые вещи соответствуют требованиям, тогда торговый объект заключает с клиентом договор на 30 дней:

— Для заключения договора необходимо с собой захватить паспорт. Денежные выплаты осуществляются после продажи ваших вещей. Магазин забирает себе чуть больше семи процентов от стоимости, а клиент 90–93 процента.

В пункте принимают одежду для любой категории: детские, мужские и женские.

Куда идти с детскими вещами

Если ваш ребенок давно вырос из своих кофточек и штанишек, но выбрасывать их жалко, есть прекрасный выход из этой ситуации. В специализированных магазинах «Мамантин» вам могут помочь реализовать эти вещи. Как рассказали представители торгового объекта, принимают старую детскую одежду для дальнейшей реализации:

— Человек может прийти с детскими вещами, наши товароведы оценят их и сразу сообщат вам, за какую стоимость магазин готов приобрести их. То есть если какие-то вещи подойдут, то у вас сразу их купят, а вы получите свои деньги, не дожидаясь, пока товар будет реализован.

При этом в магазине имеются свои требования. Так, вещи должны быть в хорошем состоянии, без катышек:

— Принимаются и российские бренды, и зарубежные. Но в оборот не возьмут товар из категории магазинов со смешными ценами. Как, например, «Ашан» или «Садовод». Имеются ограничения по ростовке вещей. У девочек она не должна превышать 140 сантиметров, а у мальчиков — 152 сантиметра.

Если какие-то вещи не подошли для магазина, то их, как уточнили представители компании, нужно забрать в течение трех рабочих дней.

Все и сразу

Антиквариат, брендовые вещи, редкую посуду, бабушкин классический костюм готовы взять в магазине «Наш Комиссионный». Как рассказали представители торгового объекта, отбор у оценщиков идет очень жесткий, и не каждый «вещевой набор» могут принять:

— Мы готовы приобретать шубы, картины, антикварные изделия, обувь, серебро и вещи по сезону. Одежда должна быть качественной и брендовой. Желательно, чтобы износ ткани не превышал пяти процентов.

Клиент сам предлагает стоимость своего товара, из нее магазин вычитает 35 процентов и после продажи рассчитывается с ним, уточнили в торговом пункте. Прием ассортимента осуществляется с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов.

Баночки в обмен на косметику

Тех, кого больше интересуют не финансы, а специальные предложения и подарки от всевозможных брендов, стоит обратить внимание на программы косметической марки Kiehl's. Представители этой организации готовы принимать пустые баночки своего же бренда на переработку и предоставлять взамен пробники косметических новинок своим клиентам либо скидки на товары.

— В бутиках наших магазинов можно сдавать тары и баночки нашего бренда. Взамен мы предоставляем делюкс-миниатюры косметических средств. В специальных карточках нужно получить как минимум три штампа, чтобы выиграть приз. Один штамп — это одна пустая баночка, — рассказала консультант магазина Екатерина.

Она сообщила, что в настоящее время акция временно приостановлена, но скоро возобновится, не уточнив, когда именно.

Сдал обувь — получил бонусы

Для тех, кому не нужна бесплатная косметика, но крайне необходимы бонусы на приобретение новой обуви, тоже имеются лайфхаки. Сеть магазинов Rendez-Vous предоставляет своим клиентам скидочные сертификаты на любой товар.

— Чтобы получить скидку, нужно принести любую старую обувь в один из магазинов Rendez-Vous или отдать мобильному продавцу. Взамен торговая сеть предоставит сертификат со скидкой в 500 рублей на товары по полной стоимости из следующих категорий: сумки, обувь, одежда. Акции не распространяются на чулочно-носочные изделия, — рассказала сотрудница центрального офиса компании.

Она уточнила, что старая обувь после переработки используется для создания резиновых покрытий для спортивных дорожек, теннисных кортов и стадионов.