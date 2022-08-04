Зачем москвичам нужны муниципальные депутаты

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Муниципальные депутаты оказывают всяческую помощь горожанам в решении насущных проблем. Также парламентарии проводят встречи с жителями. «Вечерняя Москва» разбиралась, за что они отвечают и почему стоит ответственно подойти к их выбору.

Вопрос капитального ремонта и благоустройства двора

Муниципальные депутаты занимаются включением домов в список для капитального ремонта. В случае возникновения проблем с домом (например, течет крыша, крошатся ступени, а козырек подъезда вот-вот упадет), вы приходите на встречу с муниципальным депутатом и рассказываете о состоянии вашего дома.

Напомним, что такие парламентарии входят в состав комиссии по приемке капитального ремонта. В их работу входят выявление и пресечение нарушений, проверка качества на каждом этапе проведения работ. Также они должны подписать акты выполненных работ — без подписи муниципального депутата капремонт считается незавершенным.

Помимо этого, муниципальные депутаты занимаются утверждением списка дворов, где будет проведено благоустройство. Они также определяют, что именно будет сделано и сколько на это потратится денег. Так, москвичи могут обратиться к парламентарию, если во дворе детям нужны новые качели, взрослым не хватает спортивной площадки, а пенсионерам — новой скамейки.

Озеленение районов

Также депутаты могут поднять вопрос благоустройства скверов и парков района. При этом они определяют, что будет сделано и следят за ходом работ. Кроме того, они могут решить, какие деревья и кустарники будут высажены в районе, а также определить адреса их высадки.

Закрытый двор

Бывает такое, что городские дворы заставлены приезжающими автомобилями. Выходом в данной ситуации может стать установка шлагбаума на въезде во двор. Так, для начала необходимо будет провести собрание собственников жилья и подготовить необходимые документы. После чего нужно будет обратиться в совет депутатов вашего муниципального округа, чтобы согласовать установку оборудования.

Смена управляющей компании в сфере ЖКХ

В случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей москвичи могут обратиться к муниципальному депутату и попросить его провести проверку работы управляющей компании в сфере ЖКХ. Если нарушения подтвердятся, то парламентарии вправе созвать общее собрание собственников квартир, чтобы сменить компанию, обслуживающую дом.

Бизнес у дома

В задачи муниципальных депутатов входит также согласование вопросов о переводе жилого помещения в нежилое. Таким образом, горожане смогут открыть на первом этаже дома магазин, салон красоты или детский развивающий центр. Однако для начала необходимо будет обратиться к представителю местного самоуправления. Без их подписи ничего не получится.

Также депутаты в силах помочь с решением вопроса об установке торговой палатки, о работе ярмарки выходного дня или размещении летнего кафе. Помимо этого, они могут влиять на строительство за счет частных лиц церквей и других объектов площадью менее 1500 квадратных метров.

Другие обязанности

Глава районной управы ежегодно отчитывается муниципальным депутатам о результатах своей деятельности. Во время предоставления отчета депутаты выясняют, надлежащим ли образом работал руководитель органа. В случае невыполнения соответствующих обязательств дело может дойти до увольнения главы района.

Помимо этого, ежегодные отчеты депутатам предоставляют начальник ОВД, директора школ, главврачи поликлиник, руководители МФЦ и «Жилищника». Уточняется, что парламентарии не могут напрямую влиять на работу этих организаций. Однако они могут высказать на этот счет свои пожелания и критику.

Также у представителей местного самоуправления есть возможность выдвигать законодательные инициативы. К примеру, расширение полномочий органов местного самоуправления в городе.

Кроме того, именно муниципальные депутаты представляют муниципальный фильтр, который должны будут пройти будущие кандидаты на пост мэра Москвы. Для регистрации на выборы кандидатам необходимо будет набрать шесть процентов подписей местных депутатов. И хотя бы по одной подписи нужно будет получить не менее чем в 110 муниципальных образованиях.

Что не входит в обязанности муниципальных депутатов?

Однако существует вопросы, которыми муниципальные депутаты не занимаются. В частности, они не могут решить вопросы по организации парковок, работе общественного транспорта, строительству в районе или выбору графика уборки в квартале. Но у парламентария есть возможность направить в органы власти депутатский запрос, на который ему обязаны дать официальный ответ в течение 30 дней.