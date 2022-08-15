В семейных центрах пройдут кастинги в городскую театральную труппу для подростков

Фото: Unsplash

Специалисты семейных центров помогают детям социализироваться — это одна из главных целей их работы. Театральные студии стали тем комфортным пространством, где каждый ребенок может открыто выражать себя, не боясь показаться смешным. О новом творческом проекте «Взлет» рассказала директор семейного центра САО Ирина Пономарева.

Кастинг в городскую театральную труппу «Взлет» стартует 15 августа. К участию приглашаются подростки в возрасте старше 12 лет. В проекте ждут ребят, которые мечтают об актерской профессии, а также тех, кто любить петь и танцевать. Чтобы принять участие, нужно подготовить стихотворение, прозу и басню и прочесть их перед комиссией во главе с руководителем будущей труппы. Тех, кто пройдет кастинг, ждут занятия по актерскому мастерству, сценической речи, пластике, импровизации.

Занятия будут проводить актеры московских театров. Руководителем труппы станет актер Московского театра на Таганке Александр Алешкин, сыгравший более чем в сорока теле- и кинофильмах.

Специалисты семейных центров убеждены, что актерское мастерство — это полезный и вдохновляющий инструмент, который поможет раскрепоститься и раскрыть индивидуальность каждому. Став частью театральной труппы «Взлет», подростки сделают шаг навстречу мечте, приобретут профессиональные навыки и базовую школу для поступления в театральные вузы.

— Театральные студии действуют в семейных центрах уже пять лет. Новый проект призван объединить ребят из разных округов города, увлекающихся актерским мастерством, в единую труппу. Перевоплощаясь в героев спектакля, ребята учатся понимать себя, свои чувства и уметь доносить их до окружающих. В первые выходы на сцену подростки могут чувствовать себя скованно, но благодаря работе с наставниками справляются с волнением и начинают получать удовольствие от происходящего, импровизируют. Это выход из зоны комфорта, который дает толчок для личностного роста, — сказала Ирина Пономарева.

Театр помогает справиться с неуверенностью в себе. Овладевая навыками актерского мастерства, дети избавляются от многих комплексов и страхов, а работа в коллективе учит подростков уважать чувства окружающих. В театральной студии дети могут осуществить свои мечты, перевоплощаясь в любимых героев. Проживая разные роли и вникая в чувства своих персонажей, они становятся более гибкими и понимающими.

Театральные студии в семейных центрах работают с 2017 года. Сейчас они выпускают несколько постановок каждый сезон. Самыми заметными стали «Ромео и Джульетта» (2019 год) и «Золушка» (2021 год) в Московском театре на Таганке.

Кастинги в новый театральный проект пройдут в августе в центрах САО, «Берегиня» и «Отрадное», в сентябре — в центрах СЗАО, «Ориентир», «Притяжение» и «Палитра». Для участия в кастинге необходимо на портале «Мой семейный центр» в разделе «Наши центры» выбрать ближайшее к дому учреждение, затем во вкладке «Услуги» заполнить форму «Записаться на прием». Кастинг пройдет с 15 августа по 30 сентября. Занятия начнутся в октябре.

СПРАВКА

Сейчас в столице для поддержки московских семей работают 26 городских организаций помощи родителям с детьми: 23 семейных центра, Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Подробную информацию об услугах центра можно узнать на портале «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на портале создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, с ним свяжутся и проконсультируют в течение одного рабочего дня.

Специалисты центров осуществляют психологические консультации, налаживают детско-родительские отношения, оказывают правовую помощь, работают с подростками, проводят тренинги и развивающие занятия. В учреждениях создана служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.