Компании вместе с городом создают новые рабочие места для москвичей

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Новые рабочие места появятся для москвичей. Об этом сообщили в Комплексе социального развития Москвы.

Их создают компании, участвующие в государственной программе поддержки работодателей и сотрудников. Среди них сеть продуктовых розничных магазинов.

— Наша компания — одна из ведущих розничных сетей в России и один из крупнейших частных работодателей в стране. Ежегодно мы нанимаем тысячи сотрудников для работы в разных подразделениях компании, для нас очень важно, чтобы процесс поиска, отбора и трудоустройства был оперативным и качественным. Мы уже давно сотрудничаем со службой занятости населения и видим эффект нашего партнерства. Мы рады, что в марте запустили свой рекрутинговый центр на базе центра «Моя работа» и интегрировали имеющуюся у учреждения информацию с нашей системой учета кандидатов. Как только мы узнали об утвержденной правительством Москвы программе поддержки, мы подали достаточно серьезную заявку на три тысячи временных мест. Летом мы приняли решение принять участие во втором отборе, подали заявку на еще одну программу и создали тысячу рабочих мест для постоянного трудоустройства горожан через адаптацию, — рассказала региональный руководитель по подбору персонала в рознице Елена Мазурова.

Помогает найти работу жителям столицы и ГУП «Мосгортранс».

— «Мосгортранс» — основной в столице и крупнейший в России оператор наземного городского пассажирского транспорта. Каждый день мы перевозим около 2,8 миллиона пассажиров. Мы заинтересованы в сотрудничестве со службой занятости населения в поиске и привлечении в свои ряды целеустремленных, инициативных, энергичных и творческих людей, умеющих работать в команде, готовых к совершенствованию профессиональных знаний и опыта. Мы поддержали инициативу правительства Москвы и в рамках мер государственной поддержки приняли участие в программе постоянного трудоустройства через систему адаптации. Кандидатам предлагается большое количество вакансий, в основном это массовые профессии: водители регулярных городских пассажирских маршрутов, водители перегонщики, механики-контролеры технического состояния транспортных средств. Деятельность предприятия направлена на создание эффективных и безопасных рабочих мест, обеспечение социальной защищенности работников, непрерывное профессиональное развитие персонала, поддержание благоприятной социальной обстановки, — отметил исполняющий обязанности генерального директора ГУП «Мосгортранс» Борис Ткачук.

Анастасия Курилова работала в компании, которая занималась продвижением в России продукции большого западного табачного концерна. Он был одним из ключевых клиентов, но теперь сворачивает бизнес в России. Анастасия начала задумываться о поиске новой работы и рассматривала вакансии в сфере документооборота.

— В районном отделе трудоустройства меня направили на собеседование в рекрутинговый центр Московского метрополитена в центр «Моя работа». Рекрутер рассказал об актуальных вариантах. Мне повезло — работодатель предлагал вакансию специалиста документооборота как раз по моей специальности. Больше всего вопросов на собеседовании задавали про стрессоустойчивость и многозадачность — это два основных навыка для моей профессии, если не считать коммуникабельность. Важно, что рекрутер учитывал, сколько времени у меня будет уходить на дорогу, задавал об этом вопросы. Это показывает, насколько компания ценит сотрудника и его комфорт. Интервью с рекрутером прошло успешно, и уже месяц работаю в Московском метрополитене, — рассказала Анастасия Курилова.