Робособака удивила обитателей зоопарка

Посетители Московского зоопарка Наталья Ипполитова с дочкой Дашей, зайдя в один из павильонов полюбоваться на пингвинов, встретили там робособаку / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

До чего техника дошла: робопес из «Робостанции» на ВДНХ на несколько дней поселился в Московском зоопарке. 18 августа он уже успел пообщаться с посетителями и познакомиться с некоторыми обитателями зоосада.

Московский зоопарк — один из старейших в Европе, работает с 1864 года. С тех пор количество его обитателей выросло почти в 48 раз. Сегодня в зоопарке содержатся 14 243 зверя и птицы разных видов. Среди них немало редких и исчезающих животных: амурские тигры, дальневосточные леопарды, гигантский муравьед, рыбный филин, кустарниковая собака, тонкий лори, карликовый бегемот и многие другие.

— С детства у меня два любимых места — ВДНХ и Московский зоопарк, — говорит руководитель «Робостанции» Артур Зархи. — Когда был маленький, подолгу мог наблюдать за лисой, орлом, львами и тиграми. Еще мне очень нравился жираф: всегда было интересно, сможет ли он дотянуться до тебя или нет. Сейчас панд люблю, они так мило кувыркаются.

Рядом с Артуром кружит робособака. Механический пес резво перебирает четырьмя лапами, с интересом разглядывает детей, которые пытаются его аккуратно погладить.

— У робособаки пока нет имени, — отвечает на самый популярный вопрос Зархи. — Был вариант назвать ее в честь знаменитых собак-космонавтов Белкой или Стрелкой. Но, наверное, хотелось бы что-то более роботизированное. Думаем попросить помощи у наших посетителей.

Голосование на лучшее имя для робособаки пройдет в соцсетях «Робостанции».

— Я бы назвал этого робота Рэкс, — предлагает свой вариант восьмилетний Глеб Снегирь. — Мы бы с ним подружились, я научил бы его выполнять разные команды: «сидеть», «стоять», «лежать» — как и обычную собаку.

Робопес, хоть и работает на дистанционном управлении, действительно кажется живым. Единственное — он не лает и не виляет хвостом, потому что роботу он ни к чему. Но ребята всех возрастов уверяют, что робопес дружелюбный. Это видно по его мордашке — как будто улыбается.

Определенно робособака произвела приятное впечатление на посетителей зоопарка. Но как ее воспримут обитатели зоосада?

— Мировые эксперименты по знакомству робособак с разными животными уже проводились, — рассказывает Артур Зархи. — Обычно первая реакция — настороженность, потом появляется интерес, который в конце концов сменяет безразличие.

В Московском зоопарке робособака впервые. Но, по словам сотрудников зоосада, для животных она станет своеобразным обогащением среды обитания.

— Наши киперы с большой любовью и ответственностью подходят к этому делу, каждый раз придумывают что-то новое, — подчеркивает экскурсовод Московского зоопарка Алиса Жавнис. — Для хищников, например, часто делают игрушки с природными запахами — добавляют к ним перья птиц или шерсть животных. Белые медведи любят играть с пластиковыми конусами, а большие панды особенно будут рады чему-то съедобному. В такую жару это может быть торт изо льда.

Первыми, к кому заглянула робособака в гости, стали моржи. Они сразу заметили необычное создание и буквально прилипли к стеклу, где яркой точкой «танцевал» робопес.

А вот пингвины делали вид, что он им неинтересен. Они держались в стороне и быстро проплывали мимо, стремясь привлечь к себе внимание детей, которые тут же окружили робособаку.

Даше Ипполитовой всего два с половиной года. Как и робопес, в зоопарке она в первый раз. Девочка, повторяя за роботом, топает ножками, гладит его по голове и рассказывает о мишке, который тут живет.

— Она очень любит животных, — поясняет мама Наташа.

А робопес тем временем решил проведать казуаров. Огромные птицы, похожие на страусов из эпохи динозавров, с удивлением рассматривали гостя.

Не против были пообщаться с робособакой и огромные кафрские вороны. Уделив им несколько минут, робопес, притомившись на солнце, ушел в тенек — немного отдохнуть и подзарядиться.

— Робособака — не просто игрушка, — уточняет Артур Зархи. — На самом деле это робот-помощник. Он создан для того, чтобы исследовать какую-то территорию. У него есть специальные датчики, плюс на него можно повесить дополнительное оборудование. Самое главное — такая собака может пройти там, где человек не может, или зайти туда, где небезопасно.

В зоопарке, по его словам, робопес вполне мог бы помогать вести экскурсии. Выступать в роли проводника, за которым следуют посетители.

— Мы внимательно следим за достижениями современной науки и техники, — не отказывается от помощи Алиса Жавнис. — Нам интересно, как это можно использовать на практике. Возможно, в будущем появятся электронные чесалки для копыт, автоматические уборщики вольеров или мы будем использовать нейросети, чтобы следить за состоянием наших обитателей.

А пока робопес продолжит развлекать животных. Ему еще предстоит познакомиться с волками, обезьянами, козами, овечками. А еще, конечно же, с легендой Московского зоопарка — жирафом Самсоном Гамлетовичем Ленинградовым. Кстати, это единственный обитатель зоопарка, у которого есть фамилия, имя и отчество. В свое время он «работал» специальным корреспондентом одной из газет — с помощью журналистов издания вел там авторскую рубрику. Но сейчас жираф на пенсии. В этом году ему исполнилось 29 лет, по человеческим меркам он уже 95-летний старичок.