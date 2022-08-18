Поликлиники преображаются

Фото: Из личного архива Ольги Гординой

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Выхино-Жулебино Карта всех событий

Изменения в районах города замечают не только те, кто в них живет, но и те, кто там работает. О том, как преобразилось Жулебино, 18 августа «Вечерней Москве» рассказала главный врач городской поликлиники № 23 Департамента здравоохранения Москвы Ольга Гордина.

— Ольга Андреевна, расскажите, как меняется район Жулебино?

— По долгу своей службы я очень много времени провожу на работе, в поликлинике № 23. Кроме того, часто перемещаюсь по району из одного филиала в другой. Поэтому вижу, как на моих глазах меняется Жулебино. Во-первых, в район пришло метро, открылись новые станции Некрасовской линии. Это было очень важно для жителей, поскольку Жулебино находится за пределами Московской кольцевой автодороги. Еще хочу отметить, что проблем с транспортной доступностью к жилым домам, объектам социальной инфраструктуры здесь нет.

Во-вторых, не так давно в эксплуатацию недалеко от поликлиники ввели фудмолл — здесь жители могут купить свежие продукты и даже что-то перекусить в кафе. В-третьих, Жулебино — далеко не новый район города, и тем не менее здесь продолжается активное строительство жилья, вводятся новостройки, а вместе с ними и детские сады, школы. Также ведется благоустройство придомовых территорий, дворов, ремонтируются дороги. Еще несколько лет назад район был менее ухоженным, а сейчас здесь очень приятно и комфортно жить и работать.

— А как в Жулебине с медицинскими учреждениями?

— Недавно на Ташкентской улице здание взрослой поликлиники закрылось на капитальный ремонт. Это было уже необходимо, так как постройка эта 1960-х годов, и, конечно, она уже требовала ремонта, обновления. Хочу отметить, что местные жители отнеслись к закрытию учреждения на ремонт очень положительно. Да, безусловно, на время закрытия им придется ездить в другие филиалы, что не очень удобно, но люди видят результат на примере других поликлиник.

Видят, как преображаются медицинские учреждения по новому московскому стандарту, поэтому всем хочется, чтобы и у них была такая современная поликлиника. Думаю, что, помимо ремонта, в Жулебине строятся новые медучреждения, недавно открылись детские поликлиники.

— Как бы вы охарактеризовали этот район?

— На мой взгляд, Жулебино достаточно большой район и очень зеленый. Кроме того, я бы назвала его обновленным благодаря тому, что здесь идет активное строительство, развивающимся и перспективным. Сюда переезжают молодые семьи с детьми, здесь создаются рабочие места. Хочу отметить, что в этом районе, одном из немногих в городе, есть лес, который удалось сохранить. На мой взгляд, это одна из главных достопримечательностей и точек притяжения в Жулебине.

— А жители какие здесь?

— Самые обычные, как и везде. Добрые, отзывчивые, активно вовлеченные в жизнь своего района. Мы с ними встречались перед закрытием поликлиники на ремонт, обсуждали вместе, как будет оказываться медпомощь в этот период. Я очень рада, что работаю именно в этом районе и могу приносить пользу людям, которые здесь живут. А самая большая награда — их улыбки!