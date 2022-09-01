Как строили освещение тоннелей московского метро

Фото: Главархив Москвы

В воскресенье, 2 сентября 1934 года, «Вечерняя Москва» рассказала читателям, как будут освещаться тоннели и станции будущего метрополитена.

В те годы в архитектурном отделе Метропроекта была закончена разработка принципов освещения метро. Пассажирам обещали, что подземка будет буквально залита светом.

«Основной принцип заключается в том, что наибольшие потоки света сосредотачиваются в вестибюлях и переходах, соединяющих их с платформами. Это делается для того, чтобы смягчить разницу между естественным светом улицы и искусственным на платформе станции метро», — писала газета.

Для этого все источники света было решено заключить в арматуру из молочно-белого стекла. Каждая станция должна иметь свой, присущий только ей тип световой арматуры — плафоны, подвесные шары, цилиндрические стекла, люстры. Это делалось не только из эстетических соображений.

«Это разнообразие будет способствовать легкому опознаванию станций пассажирами. Ведь в метро нельзя ориентироваться по виду из окна движущегося вагона. При этом в самих тоннелях будет полумрак.

Яркость освещения тоннелей во время нормальной эксплуатации не будет превышать 0,5 люкса (примерно соответствует яркости звездного неба). Для освещения тоннелей на стенах на расстоянии 20 метров одна от другой подвешиваются в металлических колпаках электрические лампы, свет которых направлен на пути», — давала пояснения «Вечерка».

Не обошлось и без перечисления предприятий, ответственных за изготовление световой арматуры. Молочно-белое стекло должны были изготовить на заводе «Красный май» в Вышнем Волочке и на заводе в Малой Вишере, который носил длинное имя Третьего добровольного коммунистического отряда. Металлическую арматуру производило столичное предприятие «Электросвет».

Также газета сообщала, что заморозка грунта перед проходкой наклонных тоннелей подходит к концу. Речь шла о станциях «Мясницкие Ворота», «Красные Ворота» и «Площадь Дзержинского». «Вокруг каждой замораживающей трубы уже образовался ледяной цилиндр диаметром два метра», — писала газета.

Наклонная проходка — сложное и ответственное дело. Как писала «Вечерняя Москва», для крепления наклонного тоннеля впервые в СССР будут применены тюбинги, опытная сборка которых велась на территории бывшего Сухаревского рынка.

Первой будет вестись проходка пилот-штольни диаметром три метра в центре будущего наклона. До открытия метрополитена оставалось меньше года.

ЦИФРА

75 сантиметров в секунду составляет скорость движения ленты эскалатора в Московском метрополитене.

КСТАТИ

При реконструкции станции «Лубянка» была полностью изменена первоначальная отделка станции, выполненная по проекту архитектора Николая Ладовского. Сегодня сохранился лишь небольшой фрагмент оригинальной отделки, в юго-западном торце станции.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Станция «Красные Ворота» — первая в московском метро, которая была оборудована турникетами. Произошло это в 1952 году. До этого контролеры вручную отрывали и компостировали бумажные билеты.