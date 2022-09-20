Ставим технологии на службу образованию

Житель Зеленограда Андрей Кобцев пришел к новой школе № 1557 имени Капицы — здание построили по адресу: Московский проспект, корпус 344а/1 / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В новом учебном году в детских садах и школах столицы будут обучаться более 1,6 миллиона детей. Где появятся образовательные учреждения и чем отличаются новые проекты, рассказывает «Вечерка».

Как сообщили в столичном Департаменте строительства, к 1 сентября за счет средств городского бюджета было построено и введено в эксплуатацию девять новых объектов образования на 2450 мест. Среди них и детские сады, и школьные корпуса.

— Два детских сада ввели в эксплуатацию в районе Некрасовка: в 14-м и в 17-м кварталах, — рассказали в пресс-службе департамента. — В групповых ячейках дошкольных учреждений есть современные раздевалки, игровые, спальни и буфетные, оборудованы залы для музыкальных и физкультурных занятий.

Еще один ДОУ достроили на Дубровском проезде, 7, в районе Южнопортовый. Его площадь — более трех тысяч квадратных метров. В здании есть медицинский кабинет, музыкальный зал, кружковая комната для развивающих занятий, зал для занятий физкультурой, кабинеты логопеда и психолога. На прилегающей территории установили игровые площадки с навесами для прогулок, а также физкультурно-оздоровительную площадку.

В районе Ново-Переделкино, микрорайон 14, корпус 18, введен новый детский сад на 125 мест (5 групп). Здесь есть групповые ячейки, кабинет для занятий музыкой, физкультурный зал. Кроме того, обустроили кабинеты логопеда и психолога.

Изучаем астрономию с комфортом

В районе Савелки Зеленограда, корпус 344а, готово здание школы на 300 мест.

— Учебное заведение вошло в состав образовательного комплекса № 1557, который носит имя выдающегося советского ученого-физика, инженера, нобелевского лауреата Петра Леонидовича Капицы. Об этом свидетельствует и надпись на фасадах здания, — рассказывает руководитель Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

В школе будут учиться ребята 5–8-х классов. На первом этаже здания размещены актовый зал с эстрадой на 180 зрительских мест, учебные помещения для изучения технологий — мастерские, инструментальные и другие, коворкинг-помещения для учителей с зоной отдыха, блок медицинских кабинетов и административные помещения.

— На втором этаже помимо универсальных кабинетов классы для изучения иностранного языка, биологии и лаборантские, есть спортивная зона, — рассказывает глава департамента.

На третьем этаже обустроили кабинеты физики с практикумом; два универсальных класса; лаборантские помещения, библиотеку с медиатекой, кабинет иностранного языка и учебный класс основ и принципов программирования.

На четвертом этаже оборудованы пространство для свободного творчества, кабинет астрономии, химии, психолога, лаборантская, шахматный кружок, универсальные классы.

На территории школы разместились спортивные площадки для игры в баскетбол, мини-футбол, волейбол, зона для бадминтона, пространство с теннисными столами и легкоатлетическая беговая дорожка с ямой для прыжков в длину.

Кабинеты-трансформеры увеличивают пространство

Кроме этого в столице достроили четыре учебных корпуса на 1300 мест. Они располагаются на Смольной улице, в Малом Песчаном переулке, на улице Подвойского, на улице Софьи Ковалевской.

Четырехэтажное здание учебного корпуса площадью около десяти тысяч квадратных метров в районе Левобережный на улице Смольная предусмотрено для 300 дошкольников и 250 учеников начальных классов. Потоки учащихся не пересекаются: для дошкольников и школьников предусмотрены отдельные входы.

— Окружающая среда организована очень хорошо, качественно, и сам объект возведен по индивидуальному проекту, — отметил мэр Москвы Сергей Собянин при осмотре новой школы накануне учебного года.

В групповых ячейках дошкольных отделений размещены игровые комнаты, спальни, буфет и раздевалки. Использование трансформируемых перегородок позволяет увеличивать пространство для игр в течение дня. Ребята в возрасте шести–семи лет смогут заниматься в группах дошкольной подготовки.

Учебные кабинеты школьного отделения оснащены современным интерактивным оборудованием и мобильными раздвижными перегородками, что позволяет трансформировать пространство и проводить разноплановые занятия. При необходимости игровые комнаты могут быть использованы как спальни для отдыха в течение дня.

Для занятий физкультурой оборудовали трансформируемые спортивные залы с раздевалками, санузлами и комнатами для хранения инвентаря. Также в распоряжении учеников и педагогов актовый зал с артистическими и кладовой, музыкальный зал, библиотека с читальным залом, помещения для кружков и творческих занятий. На прилегающей территории обустроены амфитеатр со сценой и местами для зрителей, игровые и спортивные площадки, беседки для отдыха, парковки для велосипедов и самокатов.

Территории благоустроили

В Пресненском районе на улице Подвойского, владение 2, будут обучаться 300 школьников. В здании размещены IT-полигон, библиотека с информационным центром, кабинеты технического черчения и моделирования, естественных наук, программирования, иностранного языка, основ анатомии и физиологии, астрономии, спортивный зал, помещение для аэробики, шахматный клуб, кабинет педагога-психолога. На прилегающей территории установили спортивную площадку и площадку для отдыха, высадили газоны, деревья и кустарники.

Введен в эксплуатацию учебный корпус на 400 мест для школы № 1252 им. Сервантеса в районе Сокол по адресу: Малый Песчаный переулок, дом 4а, строение 1. Здесь будут обучаться 16 классов: 10 классов основной школы (5–9-й классы) и 6 классов старшей школы (10–11-й классы). В здании размещены универсальные учебные кабинеты, учебные кабинеты по естественным наукам, совмещенные с практикумом (физика, химия, биология), кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой, библиотека и зона читательских мест, помещения изучения технологий, фотокино-студия, кабинет робототехники, два спортивных зала, учительские кабинеты, медицинский блок.

Учебный корпус к ГБОУ СОШ № 771 возвели в районе Дмитровский на улице Софьи Ковалевской, владение 8а/1. Он рассчитан на 250 мест. Здесь разместились учебные кабинеты, спортивный и актовый залы, лабораторный практикум по химии и биологии, инженерно-экспериментальный кабинет (IT-полигон), кабинеты самотестирования и астрономии, а также информационный центр с медиатекой.

В актовом зале на 150 мест установили автоматизированную многоуровневую телескопическую трибуну с креслами. При автоматическом складывании с помощью электрического привода эти уровни позволяют трансформировать зал в многофункциональное помещение.

КСТАТИ

Новая школа на 550 мест открылась в Останкинском районе столицы к 1 сентября этого года. Строительство велось с 2020 года в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы. В новом здании для ребят сделали кабинет робототехники, информатики и 3D-моделирования, медиатеку и лекционную аудиторию, два спортзала и спортивные площадки во дворе. Новый корпус предназначен для старшеклассников школы № 1518, которые углубленно изучают медиакоммуникации, математику и программирование.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

1 сентября в столице свои двери открыли 30 новых образовательных учреждений. Всего же с 2011 года построено более 500 зданий как за счет городского бюджета, так и за счет средств инвесторов. В планах на 2022–2024 годы — строительство еще около 160 новых зданий школ и детских садов. Из общего числа новых детских садов и школ около 300 объектов возвели за счет городского бюджета и более 200 — на средства инвесторов.