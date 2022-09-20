Здания получили индивидуальный дизайн

Проект здания детского сада на 150 воспитанников в районе Аэропорт с изображениями зверушек на фасаде / Фото: Департамент строительства города Москвы

До конца этого года Департамент строительства столицы планирует завершить возведение 8 зданий образовательных учреждений на 2575 мест. Где планируется открыть новые сады и школы, рассказывает руководитель Департамента Рафик Загрутдинов.

Как ранее отмечал мэр столицы Сергей Собянин, строительство учебных заведений — одна из важнейших социальных программ, говорит Рафик Загрутдинов.

— С каждым годом оно становится масштабнее, объекты получают большую площадь и количество мест, — подчеркивает глава департамента. — Это связано с возрастающим числом москвичей, желающих отдать детей в садик или школу. Чтобы не было недостатка в пространстве, объекты становятся вместительнее. В новых учебных заведениях повышается удобство аудиторий, классов, актовых залов.

Так, готовится к вводу в эксплуатацию новое здание школы на 550 мест в районе Бескудниковский на пересечении Бескудниковского бульвара и Рогачевского переулка.

— Здесь полностью выполнено благоустройство прилегающей территории, — рассказывает Рафик Загрутдинов. — Завершается монтаж мебели и оборудования.

Для развития навыков в сфере инженерной деятельности и информационных технологий в школе предусмотрены три IT-полигона. Здесь обустроят зоны обработки материалов, программирования, моделирования, испытания устройств, пилотирования беспилотных летательных аппаратов.

Общешкольные мероприятия будут проводить в актовом зале на 330 зрительских мест. Его оснастили трансформируемой системой кресел (телескопическая трибуна), а также технологическим оборудованием для видеопроекции, звукоусиления, постановочного освещения и механическим оборудованием эстрады.

— Обязательный элемент образовательных учреждений — возможность обучения детей с ограниченными возможностями, — отмечает руководитель департамента. — Для этого связь между этажами осуществляется с помощью лифтов, для удобства маломобильных групп обустраивают пандусы и тактильные указатели.

Проект детского сада на 350 детей в районе Ватутинки / Фото: Департамент строительства города Москвы

До конца года достроят здание детского сада в Ватутинках. Здание дошкольного учреждения площадью 4,8 тысячи квадратных метров рассчитано на 350 детей, которые будут делиться на 14 групп.

Здесь разместятся игровые помещения, бассейн, спортивный и музыкальный залы, творческая мастерская.

— В Ватутинках также продолжается строительство школы на 1200 мест с IT-полигоном, — рассказывает Рафик Загрутдитнов. — Возведение Департаментом строительства еще одной школы в ТиНАО ведется в поселении Щаповское. Там появится школа на 800 мест с дошкольным отделением на 150 мест.

Детский сад с жирафом и динозавром на фасадах появится в 2023 году в районе Аэропорт по адресу: улица Верхняя Масловка, 29а. Работы планируется завершить уже в следующем году. Трехэтажное здание рассчитано на 150 детей, которые будут делиться на шесть групп по 25 человек. Главным материалом облицовки станет керамогранитная плитка песочных оттенков. Фасады здания детского сада украсят изображения забавных животных: жирафа, птиц, динозавра и других. Для каждой групповой ячейки разработаны изображения зверушек, которые располагаются на стенах и индивидуализируют групповые ячейки. Во всех группах будут свои раздевалки, игровые, спальни, буфеты.

Также в здании предусмотрены залы для музыкальных и физкультурных занятий, медицинский кабинет.

СПРАВКА

В совокупности на 2022 год запланировано строительство 56 детских садов и школ. Для возведения 34 из них планируется задействовать внебюджетные средства. С начала этого года за счет внебюджетных средств были возведены 17 детских садов и 9 школ.