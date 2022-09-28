Как проходят работы на «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии метро

Рабочие на строительстве станции «Лианозово» ЛюблинскоДмитровской линии метро / Фото: Михаил Колобаев / Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Россия, МЦД-1 Белорусско-Савёловский диаметр, станция Лианозово Карта всех событий

Во вторник, 27 сентября, в столичном Стройкомплексе рассказали о работе на станции «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии метро.

Монолит одной из трех строящихся сегодня станций на салатовой ветке метро — на «Лианозово» — в высокой степени готовности. Серый бетон в скором времени начнут «одевать» в камень — контрастные цвета мрамора, гранита, плитки.

Оттенить их призваны панели медного цвета. Их разместят на потолке и путевых стенах. Светло-серый гранит украсит пол и цоколь станции. Подсветят «Лианозово» большие круглые светильники.

— Большие светящиеся круги на фоне алюминиевых ламелей в сочетании с металлическими панелями на стенах создадут у москвичей ощущение солнечного света, — пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В Стройкомплексе добавили: станция будет соответствовать современным стандартам не только по своему оформлению, но и по безопасности. В том числе и для слабовидящих пассажиров. На станции появятся высококонтрастные указатели и полосы на полу, а также фактурные покрытия.

Параллельно ведется работа на вестибюлях.

— Пассажиры будут проходить в вестибюли станции «Лианозово» через наземные павильоны и пешеходные переходы. Южный вестибюль соединят с существующим подземным пешеходным переходом под Дмитровским шоссе, — уточнили в Стройкомплексе.

Как заявил Андрей Бочкарев, строители монтируют эскалаторы в южном вестибюле «Лианозово».

— Южный вестибюль будет соединен с уровнем платформенного участка тремя эскалаторами длиной 25 метров, — пояснил заммэра.

По его словам, предварительно был подготовлен бетонный фундамент под монтаж секций эскалаторов. После их выверки по высоте и осевым линиям состоится навес лестничного полотна.

По словам гендиректора АО «Мосметрострой» Сергея Жукова, монолитные конструкции южного вестибюля готовы, ведутся отделочные работы в пассажирской зоне.

— Цветовая гамма вестибюля гармонично продолжит тему архитектурного облика платформенного участка — в отделке стен используются металлические трехслойные панели с антивандальным покрытием «под медь», — добавил Сергей Жуков.

Работы идут и в северном вестибюле «Лианозово». Здесь сооружают перекрытия над платформой. Выход из него соединится с подземным переходом под железнодорожными путями Савеловского направления Московской железной дороги. В будущем здесь появится транспортно-пересадочный узел. Он объединит одноименную платформу первого маршрута Московских центральных диаметров с метро и наземным транспортом.

ЦИФРА

20 минут в пути сэкономят жители севера столицы после открытия станций Люблинско-Дмитровской линии.

КСТАТИ

На участке продления салатовой ветки метро помимо «Лианозово» строятся станции «Яхромская» и «Физтех». Их открытие улучшит транспортное обслуживание пяти районов столицы.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Три новые станции входят в состав северного участка Люблинско-Дмитровской линии метрополитена. Его протяженность составляет около шести километров.