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Курс евро на Мосбирже опустился ниже 51 рубля впервые с октября 2014 года

Елена Самойлова
Экономика
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 51 рубля впервые с октября 2014 года
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Курс евро по отношению к рублю упал ниже 51 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи в пятницу, 30 сентября.

При этом курс доллара снизился до 55,97 рубля. Стоимость евро упала до такого показателя впервые с октября 2014 года.

По данным на 14:49, стоимость европейской валюты достигала уровня в 50,72 рубля. При этом по состоянию на 15:08 курс евро замедлил падение и торговался уже на уровне 52,25 рубля.

До этого специалист департамента стратегических исследований компании Total Research Глеб Финкельштейн предположил, как изменится курс доллара в ближайшее время.

Он отметил, что российская национальная валюта сохраняет стабильность, так как рынок находится под управлением Центрального банка и огорожен различными ограничениями от мировых площадок. Эксперт предположил, что к концу 2022 года доллар может подрасти до отметки в 65 рублей.

8 сентября ЦБ продлил до 9 марта 2023 года запрет на взимание банками комиссии с физических лиц за снятие валюты с их вкладов или счетов. Кроме того, регулятор запретил кредитным организациям до этого же срока брать комиссию за конвертацию иностранных валют в доллары США и евро в том случае, если она проводилась для выдачи средств.

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