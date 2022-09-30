Кадыров заявил об освобождении из плена двух офицеров России

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Двое бойцов Вооруженных сил России были освобождены из украинского плена. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

— Вместе с бойцом из Чеченской Республики Киргизом нам также удалось вызволить из украинского плена еще двух военнослужащих, офицеров Вооруженных сил РФ, — сказал политик.

Уточняется, что накануне из плена был освобожден боец-доброволец Киргиз Мусаханов, который проходил подготовку в Чечне. Кадыров выразил благодарность каждому, кто принимал участие в операции по освобождению бойцов, в том числе — депутату Госдумы Шамсаилу Саралиеву.

Один из освобожденных офицеров провел в неволе почти полгода, написал Кадыров в Telegram-канале.

22 сентября в Минобороны сообщили, что в Россию в результате обмена пленными вернулись 55 военнослужащих, находившихся в плену на Украине. Они уже размещены в специальных учреждениях, где им предоставят всю необходимую психологическую и медицинскую помощь.

Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что при обмене пленными был освобожден задержанный в апреле СБУ украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.