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Посла России вызвали в МИД Латвии из-за принятия новых субъектов

Елена Самойлова

Сюжет: 

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Посла России вызвали в МИД Латвии из-за принятия новых субъектов
Фото: Pixabay

Посол России в Риге был вызван в Министерство иностранных дел Латвии. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщил глава МИД республики Эдгарс Ринкевичс.

— Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Латвии был вызван в МИД в 17:00, — сказал дипломат.

При этом отмечается, что решение связано с принятием в состав России новых субъектов. Кроме того, Ринкевичс также призвал поставить Украине новые партии вооружения.

В свою очередь президент Латвии Эгилс Левитс и премьер-министр Кришьянис Кариньш заявили, что республика никогда не признает итоги референдумов и принятие новых субъектов в состав России, передает RT.

Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца по итогам референдумов о присоединении к стране ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. «Вечерняя Москва» собрала главные заявления российского лидера.

До этого депутаты латвийского Сейма приняли поправки в закон «Об образовании», согласно которым русскому языку присваивается статус «языка нацменьшинств».

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