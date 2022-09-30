Медведев: Великая Россия возрождается

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Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о возрождении России после того, как в пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал документы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей.

— Правда торжествует! Великая Россия возрождается! — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Владимир Путин 30 сентября выступил в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца по итогам референдумов о присоединении к стране ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. «Вечерняя Москва» собрала главные заявления российского лидера.

28 сентября избирательные комиссии опубликовали итоги референдумов о будущем ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Во всех регионах была зафиксирована высокая явка граждан, поддержка местными жителями вхождения субъектов в состав России составила не менее 87 процентов после подсчета всех голосов.