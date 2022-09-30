Матвиенко: Совфед пополнят восемь сенаторов от присоединенных территорий

Фото: Пресс-служба Совфеда

Сенаторы от новых субъектов России появятся в Совете Федерации в ближайшие дни. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

— Я рада еще и тому, что к нам в Совет Федерации придет восемь новых сенаторов, по два человека от каждого нового субъекта. Они в ближайшие дни уже появятся в Совете Федерации, — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Матвиенко добавила, что в настоящее время идет изготовление флагов новых субъектов России.

Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца по итогам референдумов о присоединении к стране ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. «Вечерняя Москва» собрала главные заявления российского лидера.

В конце выступления президент совместно с главами ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей подписал договоры о присоединении новых субъектов к России.

При этом в ЕС заявили, что никогда не признают результаты референдумов о вхождении ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.