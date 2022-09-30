Военком Москвы попросил прокуратуру проверить соблюдение работодателями закона о частичной мобилизации

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Московский военный комиссариат обратился в городскую прокуратуру с просьбой начать проверки работодателей на предмет соблюдения законодательства о частичной мобилизации.

— Если в ходе проверки подтвердится факт отказа в получении письма с повестками сотрудникам без уважительной причины, работодателю может грозить административная ответственность, — говорится в документе.

Предполагается, что представители прокуратуры будут выезжать к работодателям, которым были направлены повестки на их сотрудников. Проверки будут проведены в тех организациях, которые отказались принимать повестки на сотрудников.

Отмечается, что невручение повесток работникам расценивается как воспрепятствование деятельности военного комиссариата в своевременном выполнении возложенных на него обязанностей по мобилизации, передает агентство городских новостей «Москва».

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Согласно документу, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, проходили военную службу в рядах вооруженных сил, а также имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

В России идет частичная мобилизация. Кого призовут, куда придет повестка, что мобилизуемые могут взять с собой и когда их отправят в зону СВО? Ответы на главные вопросы о частичной мобилизации — в материале «Вечерней Москвы».