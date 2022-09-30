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Появилось видео ДТП на внутренней стороне МКАД

Степан Жирнов
Происшествия
Появилось видео ДТП на внутренней стороне МКАД
Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы
Россия, Москва, МКАД, 58-й километр Карта всех событий

Появилось видео ДТП на Московской кольцевой дороге, в результате которого автомобиль съехал в кювет. Его опубликовала пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 30 сентября.

На записи видно, как машина врезается в заграждение, переворачивается, падает в канаву и начинает дымиться.

Видео: Пресс-служба Дептранса Москвы

ДТП, о котором идет речь, произошло на внутренней стороне 58-го километра МКАД в пятницу, 30 сентября. Водитель не справился с управлением и вылетел через ограждение в кювет.

Еще одна авария произошла утром 30 сентября в Находке. В результате столкновения двух японских иномарок погибли три человека.

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