Появилось видео ДТП на внутренней стороне МКАД

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Россия, Москва, МКАД, 58-й километр Карта всех событий

Появилось видео ДТП на Московской кольцевой дороге, в результате которого автомобиль съехал в кювет. Его опубликовала пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 30 сентября.

На записи видно, как машина врезается в заграждение, переворачивается, падает в канаву и начинает дымиться.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба Дептранса Москвы

ДТП, о котором идет речь, произошло на внутренней стороне 58-го километра МКАД в пятницу, 30 сентября. Водитель не справился с управлением и вылетел через ограждение в кювет.

Еще одна авария произошла утром 30 сентября в Находке. В результате столкновения двух японских иномарок погибли три человека.