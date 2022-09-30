В ДТП с двумя японскими иномарками в Находке погибли три человека

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Три человека погибли, еще двое получили повреждения в результате ДТП в городе Находка Приморского края. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщили в пресс-службе краевого УМВД.

Отмечается, что дорожный инцидент произошел в районе Рыбацкой улицы. По данным, опубликованным на сайте ведомства, 35-летний водитель Honda Fit выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с другим японским седаном.

— В результате автоаварии на месте погибли оба водителя в возрасте 24 и 35 лет, а также 31-летний пассажир автомашины Honda Fit, — сказано в сообщении ведомства.

Известно также, что еще двоих пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Также известно, что у водителя Honda не было водительского удостоверения. В настоящее время правоохранители устанавливают причины и обстоятельства дорожного инцидента, будут проведены расследования.

В минувший вторник, 27 сентября, мужчина, не пытаясь затормозить, сбил двух женщин, после чего врезался в автобус в Южном административном округе Москвы.