Фото: mos.ru

Международный фестиваль «Круг света» в Москве перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия в пятницу, 30 сентября.

— Проведение второго периода Московского международного фестиваля «Круг света» в 2022 году переносится на неопределенный срок, — говорится в сообщении.

Мероприятие должно было состояться в период с 14 по 18 октября.

21 сентября в столице начался фестиваль «Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города». В рамках мероприятия горожанам покажут девять новых работ.

Значительная часть объектов размещена в районах, удаленных от центра города. Работы современных художников трансформируют привычный пейзаж улиц в «живое» пространство.

Для посещения доступны три экспозиции: скульптура Адиля Алиева «Мальчик-рыбак» в парке «Зарядье», арт-объект Дианы Воубы «Алфавитяне» рядом с культурным центром «ЗИЛ» и проект «Пути» Кирилла Стефанова на парковой территории культурного центра «Новослободский».