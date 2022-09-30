«Накрыло парня»: Медведев заявил, что Зеленский умоляет начать третью мировую

Фото: er.ru

Просьбами об ускоренном принятии Украины в НАТО президент Владимир Зеленский буквально умоляет об ускоренном начале третьей мировой войны. Об этом в пятницу, 30 сентября, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

— Зеленский хочет ускоренно вступить в НАТО. Отличная идея. Просто умоляет Североатлантический альянс ускорить начало третьей мировой войны. Явно накрыло парня, — заявил он.

Пока в России проходит праздник, на Украине царствуют деменция и тяжелые наркотики, написал Медведев в Telegram-канале.

До этого Зеленский заявил, что Украина в ускоренном порядке подает заявку на вступление в НАТО.

Политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», есть ли у Киева шансы попасть сейчас в альянс.

Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца по итогам референдумов о присоединении к стране ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. «Вечерняя Москва» собрала главные заявления российского лидера.