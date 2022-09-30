Генштаб: Осенний призыв никак не связан с мобилизацией

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Осенний призыв не связан с проведением специальной военной операции и частичной мобилизацией. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.

— Все военнослужащие по призыву вне зависимости от наличия специальности будут направлены в подразделения и проходить военную службу на территории Российской Федерации, — заявил он.

Он также подчеркнул, что завершившие сейчас срочную службу также не будут отправлены на фронт в рамках частичной мобилизации. Все они вернутся домой, передает слова Цимлянского Telegram-канал Минобороны.

Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве, который пройдет с 1 ноября по 31 декабря. Призыву, следует из указа, подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет. При этом они не должны пребывать в запасе Вооруженных сил.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Согласно документу, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, проходили военную службу в рядах вооруженных сил, а также имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Минобороны открыло для родственников мобилизованных граждан горячую линию, где можно получить всю необходимую информацию, касающуюся частичной мобилизации.