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Новая остановка для маршрута 54 появится на юго-востоке Москвы

Елена Самойлова
Город
Новая остановка для маршрута 54 появится на юго-востоке Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Новороссийская улица Карта всех событий

Новая остановка появится на Новороссийской улице на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 30 сентября.

Как уточняется, остановка «Новороссийская улица, 11» добавится с 1 октября для маршрута № 54 в сторону станции метро «Текстильщики».

— Автобусы теперь останавливаются вместе с 551 маршрутом, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Также с 1 октября объединят маршруты автобусов № 305 и 868. Ранее автобусный маршрут № 305 соединял четыре крупных района Москвы: Марьино, Капотню, Люблино и городской округ Дзержинский.

До этого сообщалось, что расположение нескольких остановок изменится на юго-востоке Москвы. Так, местоположение остановок «Улица Лефортовский Вал» и «1-й Краснокурсантский проезд» поменяется с 1 октября.

Также стало известно, что для обеспечения комфортных поездок на общественном транспорте в Москве в сентябре обновили более 100 остановочных павильонов. Их вскоре оборудуют навигацией, размещают расписание маршрутов и увеличивают площадь крыш для защиты от непогоды.

Транспорт Москва Район Текстильщики
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