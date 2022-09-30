США вынесли на голосование в СБ ООН резолюцию с осуждением референдумов

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США вынесли в Совбез ООН проект резолюции по осуждению референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

При этом Россия применила право вето по проекту резолюции. Бразилия, Габон, Индия и Китай от обсуждения инициативы США воздержались.

В поддержку резолюции проголосовали Албания, Великобритания, Гана, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, ОАЭ, США и Франция, передает ТАСС.

Президент России Владимир Путин выступил в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца по итогам референдумов о присоединении к стране ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. «Вечерняя Москва» собрала главные заявления российского лидера.

В конце выступления президент совместно с главами ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей подписал договоры о присоединении новых субъектов к России.

Путин во время речи в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца также заявил, что Россия не предаст жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, в которых прошли референдумы.