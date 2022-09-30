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В Белом доме заявили, что сейчас не время принимать Украину в НАТО

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Белом доме заявили, что сейчас не время принимать Украину в НАТО
Фото: whitehouse

Сейчас не время для обсуждения вопроса вступления Украины в НАТО. Об этом в пятницу, 30 сентября, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

— Сейчас, на наш взгляд, лучшим способом помощи Украине будет через практическую поддержку на месте, — сказал он.

Чиновник также отметил, что обсуждение подобного вопроса в Брюсселе следует начать в другое время. Тем не менее США все еще придерживаются политики «открытых дверей» и не отказываются от своей изначальной позиции, передает слова Салливана РИА Новости.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг до этого заявил, что скорого вступления Украины в альянс не будет. Он напомнил, что для вступления Украине необходимо, чтобы ее поддержали 30 стран — участниц блока.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина в ускоренном порядке подает заявку на вступление в НАТО.

В разговоре с «Вечерней Москвой» политолог Дмитрий Журавлев выразил мнение, что у Киева практически нет шансов попасть в НАТО. Вероятнее всего, украинский лидер Владимир Зеленский рассчитывает, что альянс решит пойти против своего устава ради борьбы с Россией, резюмировал эксперт.

Украина США Джон Салливан НАТО
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