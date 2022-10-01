Столицу в первый день октября накрыл густой туман

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Некоторые столичные районы утром 1 октября накрыл густой туман. Погодное явление наблюдается в центре и на юго-западе Москвы.

Согласно данным синоптиков, начало месяца в столице окажется сырым и теплым. Период бабьего лета москвичи могут ожидать в период с 5 по 10 октября.

Накануне в пресс-службе мэра и правительства Москвы рассказали, что погода в столичном регионе на выходных будет облачной, кроме того, жителям и гостям Москвы стоит ждать небольших дождей.

Так, днем в субботу, 1 октября, воздух в Москве прогреется до плюс 15–17 градусов. Во второй половине дня ожидается дождь.

В воскресенье, 2 октября, ожидается облачная, временами дождливая погода, а температура воздуха составит плюс 12–14 градусов. При этом в понедельник, 3 октября, особых метеорологических изменений не ожидается.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, среднемесячная температура в октябре на территории большинства регионов России будет находиться в пределах климатической нормы. Выше октябрьской нормы столбики термометров будут подниматься в республиках Северного Кавказа, в Якутии, Калмыкии, Красноярском и Хабаровском краях, а также Астраханской области.