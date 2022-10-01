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В Кремле объяснили перенос осеннего призыва на 1 ноября

Анастасия Колоскова
Общество
В Кремле объяснили перенос осеннего призыва на 1 ноября
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Перенос старта осеннего призыва с 1 октября на 1 ноября связан с перегрузкой военкоматов. Об этом в субботу, 1 октября, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Сейчас военкоматы сильно перегружены в связи с частичной мобилизацией. Чтобы не усугублять эту перегрузку, было принято такое решение, — отметил представитель Кремля.

По его словам, благодаря переносу начала призыва военкоматы смогут «развести потоки» призывников и граждан, подлежащих мобилизации, передает РИА Новости.

Накануне глава российского государства подписал указ об осеннем призыве, который пройдет с 1 ноября по 31 декабря. Согласно документу, призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет в количестве 120 тысяч человек. При этом они не должны пребывать в запасе вооруженных сил.

До этого представитель Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что осенний призыв не связан с проведением спецоперации и частичной мобилизацией.

В России идет частичная мобилизация. Кого призовут, куда придет повестка, что мобилизуемые могут взять с собой и когда их отправят в зону СВО? Ответы на главные вопросы о частичной мобилизации — в материале «Вечерней Москвы».

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