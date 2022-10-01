На центральном участке Филевской линии задерживаются поезда

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

На центральном участке Филевской линии метро временно увеличены интервалы движения поездов. Об этом в субботу, 1 октября, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Как уточняется, интервалы движения увеличили из-за проверки одного из составов, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Позднее появилось сообщение, что движение на Филевской линии вводится в график.

До этого стало известно, что расписание поездов изменится с 3 по 7 октября на Рижском и Курском направлениях МЦД-2. В данный период будут увеличены интервалы движения, часть поездов отменят, а у некоторых изменятся расписание и остановки.

Также сообщалось, что расписание поездов «Аэроэкспресс» поменяется в октябре из-за проведения планового ремонта на железной дороге. Также с 30 сентября по 23 октября будет скорректировано расписание движения поездов до аэропорта Шереметьево. При этом некоторые рейсы будут отменены.

В пресс-службе сообщалось об изменении расписания поездов на Савеловском направлении МЦД в октябре.