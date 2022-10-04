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Участников драки в центре столицы задержали

Степан Жирнов
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Участников драки в центре столицы задержали
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, улица Маросейка Карта всех событий

Полиция задержала участников драки на улице Маросейке. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, во вторник, 4 октября.

По словам собеседника «ВМ», участников потасовки везут в отделение полиции для выяснения обстоятельств. На данный момент информация о применении огнестрельного оружия не подтверждена.

Инцидент, о котором идет речь, произошел утром во вторник, 4 октября, в центре столицы. СМИ сообщили, что на улице Маросейке драка переросла в перестрелку. В результате инцидента пострадал один человек.

Еще один случай применения огнестрельного оружия произошел в центре столицы 26 сентября. Обиженный посетитель клуба несколько раз выстрелил в охранника заведения из охотничьего ружья. Сотрудник службы безопасности смог отобрать оружие у нападавшего, после чего злоумышленник скрылся.

Позже мужчину задержали. Он был в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбудили уголовное дело. 27 сентября злоумышленника арестовали.

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