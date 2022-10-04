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Приметы и советы

Нутрициолог дала советы, как похудеть к Новому году

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Нутрициолог дала советы, как похудеть к Новому году
Фото: Pixabay

Консультант по коррекции веса, нутрициолог Анна Макарова дала советы, как избавиться от лишнего веса к Новому году.

Первый шаг — установить четкий режим питания. Три приема пищи (завтрак, обед и ужин) обязательны для всех. Возможно включить в свой режим 1–2 перекуса. Интервалы между приемами пищи должны составлять 3–4 часа.

— При составлении приемов пищи ориентируйтесь на метод здоровой тарелки: половина тарелки — овощи и зелень, четверть — белковый продукт (нежирное мясо, птица, любая рыба, морепродукты, бобовые), четверть — гарнир (цельнозерновые). На ужин от гарнира откажитесь. Только белковое блюдо и большой овощной салат. На завтрак и перекус добавляйте несладкий фрукт или ягоды, — отметила она в комментарии aif.ru.

По словам эксперта, также не стоит забывать о физической активности.

Ранее спортивный диетолог и нутрициолог Антон Брыкин рассказал, какие продукты следует добавить в осеннее повседневное меню для хорошего самочувствия и крепкого здоровья. По словам специалиста, нужно употреблять в пищу цитрусовые, авокадо и какао, передает издание argumenti.ru.

До этого нутрициолог Елена Свиридова поделилась списком продуктов, которые гарантированно улучшат самочувствие в осенний период.

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